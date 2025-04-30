АйДаПрикол для iOS
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|10.17.11 для iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 3.x, 4.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Окружность
|Категория:
|Приколы, шутки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 082 | Статистика
|Размер:
|298 Мб
|СКАЧАТЬ
АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев и мега жести. За каждый прикол можно проголосовать если он понравился, что позволяет, при желании, просматривать только самые лучшие шутки и приколы. В программу встроен баннер, которого нет в платной версии.
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Отзывы о программе АйДаПрикол
мирас про АйДаПрикол :) 2.5.1 для iPad [23-09-2014]
мне айда прикол очень нравится. Ах да забыл сказать :а как скачать айда прикол на ПК чтобы без интернета работал
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