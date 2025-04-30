АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев и мега жести. За каждый прикол можно проголосовать если он понравился, что позволяет, при желании, просматривать только самые лучшие шутки и приколы. В программу встроен баннер, которого нет в платной версии.