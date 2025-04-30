Программы для iOS » Игры » Приколы, шутки » АйДаПрикол 10.17.11 для iPad

АйДаПрикол для iOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:10.17.11 для iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 3.x, 4.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Приколы, шутки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 082 | Статистика
Размер:298 Мб
СКАЧАТЬ
АйДаПрикол скриншот № 1
АйДаПрикол скриншот № 2
АйДаПрикол скриншот № 3
АйДаПрикол скриншот № 4

АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев и мега жести. За каждый прикол можно проголосовать если он понравился, что позволяет, при желании, просматривать только самые лучшие шутки и приколы. В программу встроен баннер, которого нет в платной версии.

ТОП-сегодня раздела "Приколы, шутки"
 

скачать Touch Scan ProTouch Scan Pro 1.2 для iPhone, iPad, iPod

Touch Scan Pro - если у вас нет сканера отпечатков пальцев, то теперь он у вас появится. Touch Scan Pro...

скачать iHandy Level FreeiHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPod

iHandy Level Free - и чем только не успел побывать iPhone на www.softportal.com: прикроватными часами,...

скачать FingerPiano LiteFingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod

FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и...

скачать iSpankiSpank 2.0 для iPhone, iPad, iPod

iSpank - превращает ваш iPhone в хлыст. Если вы встряхнете iPhone имитируя удар хлыстом, то услышите звук хлыста. Эта программа может служить для приколов...

скачать АйДаПриколАйДаПрикол 10.13.22 для iPad

АйДаПрикол :) - небольшая программа, которая собирает в одном месте интересные приколы и...

скачать YummYumm 2.5 для iPad

Yumm - игра на скорость реакции для iPad. Симпатичный зубастик предлагает положить свой палец...

Отзывы о программе АйДаПрикол

мирас про АйДаПрикол :) 2.5.1 для iPad [23-09-2014]

мне айда прикол очень нравится. Ах да забыл сказать :а как скачать айда прикол на ПК чтобы без интернета работал
6 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв