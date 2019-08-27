Ангіна UA - полное справочное руководство по всем действующим законам и нормативным актам для водителей Украины (есть даже текст Конституции Украины). Содержит все правила дорожного движения и все знаки, действующие на территории Украины.

Можно осуществлять навигацию по следующим разделам: Правила дорожного движения, Штрафы, Законы, Документы. Интерфейс программы доступен на русском и украинском языках.