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Ангіна UA для iOS

Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPod

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Описание Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPodОписание   Скачать Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPodСКАЧАТЬ (84.74 Мб) Скриншоты Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPodСкриншоты (9)   Статистика Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPodСтатистика   Отзывы о Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPodОтзывы (0)  
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  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Ангіна UA - полное справочное руководство по всем действующим законам и нормативным актам для водителей Украины (есть даже текст Конституции Украины). Содержит все правила дорожного движения и все знаки, действующие на территории Украины.

Можно осуществлять навигацию по следующим разделам: Правила дорожного движения, Штрафы, Законы, Документы. Интерфейс программы доступен на русском и украинском языках.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Ангіна UA
Ангіна UA
Ангіна UA
Ангіна UA
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 257
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаконодательство
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Ангіна UA - полное справочное руководство по всем действующим законам и нормативным актам для водителей Украины. Содержит все правила дорожного движения и все знаки,

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Приложение предоставляет различную правовую информацию, а также содержит полезные сведения по многим вопросам, как например защита прав потребителей, налоги, защита

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Отзывы о программе Ангіна UA

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