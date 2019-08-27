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Ангіна UA 0.9.58 для iPad, iPhone, iPod
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4.83 из 5, всего оценок - 6
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- Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Ангіна UA - полное справочное руководство по всем действующим законам и нормативным актам для водителей Украины (есть даже текст Конституции Украины). Содержит все правила дорожного движения и все знаки, действующие на территории Украины.
Можно осуществлять навигацию по следующим разделам: Правила дорожного движения, Штрафы, Законы, Документы. Интерфейс программы доступен на русском и украинском языках.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Ангіна UA
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