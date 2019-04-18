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КонсультантПлюс 7.7 для iPhone, iPad
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КонсультантПлюс позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам (календарю бухгалтера, производственному календарю, ставкам налогов, расчетным индикаторам и др.).
Приложение будет полезно не только специалистам — в нём содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам:
- защита прав потребителей;
- налоговые льготы и вычеты;
- защита трудовых прав;
- оформление и защита имущественных прав;
- штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;
- получение материнского капитала;
- оплата налогов физическими лицами и др.
Для работы без доступа в интернет можно заранее поставить закладки на любой документ или его часть. Документы с закладками сохраняются в разделе "Избранное".
Информацию легко найти с помощью Быстрого поиска. Расширенный поиск поможет найти документы по известным реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.). Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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КонсультантПлюс 7.6.7 для iPhone, iPad
Приложение предоставляет различную правовую информацию, а также содержит полезные сведения по многим вопросам, как например защита прав потребителей, налоги, защита
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Отзывы о программе КонсультантПлюс
Admin
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