КонсультантПлюс позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам (календарю бухгалтера, производственному календарю, ставкам налогов, расчетным индикаторам и др.).

Приложение будет полезно не только специалистам — в нём содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам:

защита прав потребителей;

налоговые льготы и вычеты;

защита трудовых прав;

оформление и защита имущественных прав;

штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;

получение материнского капитала;

оплата налогов физическими лицами и др.

Для работы без доступа в интернет можно заранее поставить закладки на любой документ или его часть. Документы с закладками сохраняются в разделе "Избранное".

Информацию легко найти с помощью Быстрого поиска. Расширенный поиск поможет найти документы по известным реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.). Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.