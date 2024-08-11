Ultrasonic Repeller для iOS
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 для iPad, iPhone, iPod | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS 4.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alexandr Balyberdin
|Категории:
|Приколы, шутки - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 404 | Статистика
|Размер:
|1.9 Мб
|СКАЧАТЬ
Ultrasonic Repeller - по заверениям автора программы, она может защищать от набегов тараканов, крыс, комаров, воздействовать на собак и людей. Для этого достаточно в интерфейсе выбрать соответствующую иконку с изображением нежелательного гостя и активировать программу.
Большая просьба отписаться в комментариях тех у кого программа реально работает, потому как это больше похоже на шутку.
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Отзывы о программе Ultrasonic Repeller
Татьяна про Ultrasonic Repeller 2.0 для iPad, iPhone, iPod [17-07-2019]
Может конечно она сама по себе 😂, но мышь ушла, ночь айфон стоял с активной программой ,хотя сам звук не слышим
6 | 6 | Ответить
Игорь про Ultrasonic Repeller 1.1 для iPad, iPhone, iPod [21-07-2013]
Моя собака тока хвостиком повиляла и имела в виду изотрите ние автора
6 | 6 | Ответить
Alla про Ultrasonic Repeller 1.1 для iPad, iPhone, iPod [16-10-2011]
ya poprobovala, zvenit protivno, vse sobaki shli za mnoy kak i ranshe, nad nami smeyutsya izarabativayut dengi na nas....
6 | 6 | Ответить