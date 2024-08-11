Ultrasonic Repeller - по заверениям автора программы, она может защищать от набегов тараканов, крыс, комаров, воздействовать на собак и людей. Для этого достаточно в интерфейсе выбрать соответствующую иконку с изображением нежелательного гостя и активировать программу.

Большая просьба отписаться в комментариях тех у кого программа реально работает, потому как это больше похоже на шутку.

