Программы для iOS » Игры » Приколы, шутки » Ultrasonic Repeller 3.1 для iPad, iPhone, iPod

Ultrasonic Repeller для iOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1 для iPad, iPhone, iPod | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS 4.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Приколы, шутки - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 404 | Статистика
Размер:1.9 Мб
СКАЧАТЬ
Ultrasonic Repeller скриншот № 1
Ultrasonic Repeller скриншот № 2

Ultrasonic Repeller - по заверениям автора программы, она может защищать от набегов тараканов, крыс, комаров, воздействовать на собак и людей. Для этого достаточно в интерфейсе выбрать соответствующую иконку с изображением нежелательного гостя и активировать программу.

Большая просьба отписаться в комментариях тех у кого программа реально работает, потому как это больше похоже на шутку.

ТОП-сегодня раздела "Приколы, шутки"
 

скачать БаблометБабломет для iPhone, iPad

Бабломет - веселое приложение, где Вам не придется ломать голову над поиском денег, а наоборот - сорите ими как можно больше...

скачать iChooseiChoose 2.1 для iPhone, iPad, iPod

iChoose - примет за вас решение, бросит монетку - выпадет орел или решка, вам лишь стоит...

скачать Touch Scan ProTouch Scan Pro 1.2 для iPhone, iPad, iPod

Touch Scan Pro - если у вас нет сканера отпечатков пальцев, то теперь он у вас появится. Touch Scan Pro...

скачать iHandy Level FreeiHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPod

iHandy Level Free - и чем только не успел побывать iPhone на www.softportal.com: прикроватными часами,...

скачать FingerPiano LiteFingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod

FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и...

скачать iSpankiSpank 2.0 для iPhone, iPad, iPod

iSpank - превращает ваш iPhone в хлыст. Если вы встряхнете iPhone имитируя удар хлыстом, то услышите звук хлыста. Эта программа может служить для приколов...

Отзывы о программе Ultrasonic Repeller

Татьяна про Ultrasonic Repeller 2.0 для iPad, iPhone, iPod [17-07-2019]

Может конечно она сама по себе 😂, но мышь ушла, ночь айфон стоял с активной программой ,хотя сам звук не слышим
6 | 6 | Ответить

Игорь про Ultrasonic Repeller 1.1 для iPad, iPhone, iPod [21-07-2013]

Моя собака тока хвостиком повиляла и имела в виду изотрите ние автора
6 | 6 | Ответить

Alla про Ultrasonic Repeller 1.1 для iPad, iPhone, iPod [16-10-2011]

ya poprobovala, zvenit protivno, vse sobaki shli za mnoy kak i ranshe, nad nami smeyutsya izarabativayut dengi na nas....
6 | 6 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв