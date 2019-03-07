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SkyORB для iOS

SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhone

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Описание SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhoneОписание   Скачать SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhoneСКАЧАТЬ (172.9 Мб) Скриншоты SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhoneСкриншоты (8)   Статистика SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhoneСтатистика   Отзывы о SkyORB 2019.2.1 для iPad, iPhoneОтзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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SkyORB - это 3D обсерватория в которой есть 3D карта звездного неба, 3D карта Солнечной системы, местоположение комет и спутников, фазы Луны, время восхода и заката Солнца, карту дня и ночи по всему Миру и многое другое в том числе компас и погодный информер.

Программа определяет ваше местоположение и относительно вас показывает текущее звездное небо даже если во время дня вы его не видите.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

SkyORB
SkyORB
SkyORB
SkyORB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский, Французский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 864
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Астрономия
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Отзывы о программе SkyORB

вова про SkyORB 2.1.3 для iPad, iPhone [03-11-2013]

полное говно
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Klaus InoPad про SkyORB 1.6.2 для iPad, iPhone [23-04-2012]

Спасибо за подсказку
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