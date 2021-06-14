Workout Trainer — приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но не имеет времени посещать спортивный центр и заниматься с тренером. С помощью этой программы вы сможете заниматься тогда, когда вам удобно, выбирать ту программу занятий и интенсивность упражнений, которая подходит именно вам.



Здесь вам помогут в занятиях профессиональные тренеры, они проведут вас от одного упражнения к другому, будут давать голосовые подсказки, показывать как лучше выполнять то или иное упражнение, показывать выполнение упражнений в картинках и видеороликах.