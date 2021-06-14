Workout Trainer для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 877 | Статистика
Размер:30,94 Мб
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Workout Trainer скриншот № 4

Workout Trainer — приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но не имеет времени посещать спортивный центр и заниматься с тренером. С помощью этой программы вы сможете заниматься тогда, когда вам удобно, выбирать ту программу занятий и интенсивность упражнений, которая подходит именно вам.

Здесь вам помогут в занятиях профессиональные тренеры, они проведут вас от одного упражнения к другому, будут давать голосовые подсказки, показывать как лучше выполнять то или иное упражнение, показывать выполнение упражнений в картинках и видеороликах.

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