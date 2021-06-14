Workout Trainer для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Skimble Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 877 | Статистика
|Размер:
|30,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Workout Trainer — приложение для тех, кто хочет заниматься спортом, но не имеет времени посещать спортивный центр и заниматься с тренером. С помощью этой программы вы сможете заниматься тогда, когда вам удобно, выбирать ту программу занятий и интенсивность упражнений, которая подходит именно вам.
Здесь вам помогут в занятиях профессиональные тренеры, они проведут вас от одного упражнения к другому, будут давать голосовые подсказки, показывать как лучше выполнять то или иное упражнение, показывать выполнение упражнений в картинках и видеороликах.
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Отзывы о программе Workout Trainer
Admin
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