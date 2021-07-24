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Ежедневная Тренировка Пресса для Android

Описание
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Оценка: 4.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 135 | Статистика
Размер:20,84 Мб
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Ежедневная Тренировка Пресса — комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.

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