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Ежедневная Тренировка Пресса — комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. Вы можете выбрать продолжительность занятий и начальное упражнение. Выполнение каждого упражнения демонстрируется инструктором в видеоролике, вам остается лишь повторять движения.

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