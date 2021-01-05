Билетер - простая в использовании программа для генерации макета билетов и последующей их печати на принтере. С ее помощью можно легко осуществлять печать билетов или талонов, благодаря чему приложение может применяться в спортивных залах, бассейнах, столовых, кафе, кинозалах и других общественных местах.

Имеет различные закрепленные позиции - название билета, дата, цена, счетчик и другой текст. Так же возможно изменять начальную цифру для счетчика и количество талонов. Проста в использовании, нажав на "Печать" вы получите уже готовый для печати файл.

В качестве подложки можно использовать любой графический файл.