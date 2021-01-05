Билетер для Windows
|Оценка:
|3.83/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Андрей Катеринич
|Категория:
|Визитки, полиграфия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 683 | Статистика
|Размер:
|1,25 Мб
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Билетер - простая в использовании программа для генерации макета билетов и последующей их печати на принтере. С ее помощью можно легко осуществлять печать билетов или талонов, благодаря чему приложение может применяться в спортивных залах, бассейнах, столовых, кафе, кинозалах и других общественных местах.
Имеет различные закрепленные позиции - название билета, дата, цена, счетчик и другой текст. Так же возможно изменять начальную цифру для счетчика и количество талонов. Проста в использовании, нажав на "Печать" вы получите уже готовый для печати файл.
В качестве подложки можно использовать любой графический файл.
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Отзывы о программе Билетер
Нуну про Билетер 1.1 [21-12-2020]
дает ошибку где скачать подложку
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Admin в ответ Нуну про Билетер 1.1 [25-12-2020]
Чтобы не вылетала ошибка программу надо запустить от имени администратора.
Подложка для билета находится в папке с программой (C:Program FilesChelprojectБилетер).
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Андрей про Билетер 1.1 [24-01-2020]
Есть новая версия. Нужно было мне (разработчику) написать. В окне о программе есть мой email.
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Ulvi про Билетер 1.1 [30-10-2019]
Не гибкая программа, валюту не смог поменять. Придётся печатать в "РУБ"
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