Билетер для Windows

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Оценка: 3.83/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Визитки, полиграфия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 683 | Статистика
Размер:1,25 Мб
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Билетер скриншот № 1
Билетер скриншот № 2

Билетер - простая в использовании программа для генерации макета билетов и последующей их печати на принтере. С ее помощью можно легко осуществлять печать билетов или талонов, благодаря чему приложение может применяться в спортивных залах, бассейнах, столовых, кафе, кинозалах и других общественных местах.

Имеет различные закрепленные позиции - название билета, дата, цена, счетчик и другой текст. Так же возможно изменять начальную цифру для счетчика и количество талонов. Проста в использовании, нажав на "Печать" вы получите уже готовый для печати файл.

В качестве подложки можно использовать любой графический файл.

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Отзывы о программе Билетер

Нуну про Билетер 1.1 [21-12-2020]

дает ошибку где скачать подложку
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Admin в ответ Нуну про Билетер 1.1 [25-12-2020]

Чтобы не вылетала ошибка программу надо запустить от имени администратора.
Подложка для билета находится в папке с программой (C:Program FilesChelprojectБилетер).
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Андрей про Билетер 1.1 [24-01-2020]

Есть новая версия. Нужно было мне (разработчику) написать. В окне о программе есть мой email.
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Ulvi про Билетер 1.1 [30-10-2019]

Не гибкая программа, валюту не смог поменять. Придётся печатать в "РУБ"
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