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QuarkXPress 2019.15.0.33668
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4.73 из 5, всего оценок - 18
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- Рейтинг программы - 4.73 из 5
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QuarkXPress - профессиональное программное обеспечение для создания и печати разнообразной печатной продукции. Позволяет обеспечить издателей средствами управления типографскими функциями, цветами и совместной работой с документами, а также предлагает поддержку всех необходимых шрифтов, включая шрифты TrueType, OpenType и Unicode.
Стоит отметить наличие в составе QuarkXPress такого компонента, как App Studio, предназначенного для подготовки контента к просмотру на дисплеях портативных устройств (например iPad). Кроме того программа включает в себя расширенную поддержку стилей, инструменты для работы со списками, создания выносок, редактирования текста, сохранения проектов, вывода их на печать и пр. Также присутствуют функции (Job Jackets и Composition Zones), позволяющие обеспечить использование единых спецификаций несколькими работниками, даже при одновременной работе над одним проектом.
Поддерживается импорт файлов из таких программ, как Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPerfect, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Данная программа широко используется в различных издательствах, рекламных и маркетинговых агентствах, дизайнерских фирмах и типографиях.
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Отзывы о программе QuarkXPress
иван про QuarkXPress 10.2.1 [10-04-2017]
если речь идёт о скаченной из интернета версии кварка 2016 года,то скорее всего это для 64 разрядных систем нового поколения.Я когда скачал версию 2016 года я тоже столкнулся с подобным отказом от установки.Прежде чем платить 19 тысяч рублей за эту программу,надо с начала просмотреть какие именно дополнения туда входят,это может быть:adobe photoshop вместе c imagereader,конвертор adobe,потом adobe alter effects,dimensions,streamline,И ОБЯЗАТЕЛЬНО In Designer,Illustrator,PageMaker.
Хочу обратить особое вминание на год выпуска самой версии,чем новее тем там больше дополнений(в сторону увеличения),и именно надо соориентироваться с на какой версии windows сдедует остановиться чтобы она была совместима с кварком и рассчитана на долгий период использования самого кварка и windows.
И если вы работаете с indesigner то перед работой надо все файлы сохранить/конвертировать в формат именно этой самой программы иначе она не запустит картинку,в формат ''indesigner''.Также imageready и pagemaker-это программы короче говоря для подписи фотографии и создания рамки.
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alex про QuarkXPress 10.0.1 [13-01-2014]
Все правильно. Кварк 10 не устанавливается на ХР. Нужна windows 7/8/
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herbofil про QuarkXPress 10.0.1 [21-11-2013]
По моему, версия Кварка 10.0.1. не подходит к Windows XP, без разницы какой модификации – SP2 или SP3. То же самое утверждается в файле с инструкциями к самой версии 10.0.1 (QXP_10_Getting_Started_ru.pdf, да и в идентичном файле на английском языке можно прочитать то же самое). Там указано только следующее:
"Системные требования: Windows
Программное обеспечение
• Microsoft® Windows® 7 (32- и 64-разрядная) SP1 или Windows 8 (32- и 64-разрядная)
• Microsoft .NET Framework 4.0"
И о никакого Windows XP реч не идет. Если попробовать все таки установить новую версию Кварка, процесс блокируется еще в самом начале и выходит сообщение о несовместимости наличной на компе операционной системы и Кварка 10.0.1.
Если я что-то перепутал или недосмотрел, пожалуйста, опровергните меня, пользователи доброго старого Win-а XP.
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