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Password Security Scanner для Windows

Password Security Scanner 1.46

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Описание Password Security Scanner 1.46Описание   Скачать Password Security Scanner 1.46СКАЧАТЬ (204 Кб) Скриншоты Password Security Scanner 1.46Скриншоты (1)   Статистика Password Security Scanner 1.46Статистика   Отзывы о Password Security Scanner 1.46Отзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Password Security Scanner - утилита, которая сканирует систему на наличие хранящихся паролей для таких приложений, как Microsoft Outlook, Internet Explorer, Mozilla Firefox, MSN/Windows Messenger, Windows Live Mail, Dialup/VPN соединений, и отображает информацию о безопасности этих паролей, включая длину пароля (общее количество символов), число строчных/прописных букв и других символов. Выбранные строки можно скопировать в буфер обмена или экспортировать в HTML файл.

Дополнительные файлы к программе:

Password Security Scanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Password Security Scanner

VIT про Password Security Scanner 1.42 [30-09-2017]

пароли не показывает, пишет сколько в пароле цифр, букв, знаков и всякую ненужную хню
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