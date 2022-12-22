ChromePass - это небольшой инструмент для восстановления паролей, который позволяет просматривать имена пользователей и пароли, хранящиеся в веб-браузере Google Chrome. Для каждого ввода пароля отображается следующая информация: URL, поле имени пользователя, поле пароля, имя пользователя, пароль и время создания. Программа позволяет получить пароли из текущей рабочей системы или из профиля пользователя, хранящегося на внешнем диске.

Вы можете выбрать один или несколько элементов, а затем сохранить их в файл text/html/xml или скопировать в буфер обмена.