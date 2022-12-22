ChromePass для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категории:
|Пароли - Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|196 Кб
ChromePass - это небольшой инструмент для восстановления паролей, который позволяет просматривать имена пользователей и пароли, хранящиеся в веб-браузере Google Chrome. Для каждого ввода пароля отображается следующая информация: URL, поле имени пользователя, поле пароля, имя пользователя, пароль и время создания. Программа позволяет получить пароли из текущей рабочей системы или из профиля пользователя, хранящегося на внешнем диске.
Вы можете выбрать один или несколько элементов, а затем сохранить их в файл text/html/xml или скопировать в буфер обмена.
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