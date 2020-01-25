Окна.NET для Windows

Окна.NET 2.15

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Окна.NET 2.15Описание   Скачать Окна.NET 2.15СКАЧАТЬ (21,43 Мб) Скриншоты Окна.NET 2.15Скриншоты (7)   Статистика Окна.NET 2.15Статистика   Отзывы о Окна.NET 2.15Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.09 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ (двери, витражи). Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное взаимодействие с точками продаж (столы заказов, дилеры). Содержит базовые настройки профильных систем: Rehau, Artec, Brusbox, Plafen, Montblanc, LG и др., и систем фурнитуры: Roto NT, Maco, Sigenia и т.д.

Возможности Окна.NET Локальная:

  • настройка закупочных цен комплектующих
  • настройка профильных систем ПВХ
  • настройка фурнитурных систем
  • настройка спецификаций заполнений
  • гибкая настройка расчета любых комплектующих и армирования
  • печать раскроя профилей
  • печать конфигурации заполнений
  • проектирование изделий любой сложности (многоугольные, арочные, косые)
  • точный расчет себестоимости изделия (раскрой профиля, подбор фурнитуры)
  • гибкая система ценообразования
  • расчет себестоимости с учетом цветности профиля
  • учет дилерских услуг (монтаж, москитная сетка)
  • смена профильной системы изделия
  • подготовка коммерческого предложения для клиента
  • подготовка договора и спецификации для клиента
  • экспорт документов в ms word и pdf

Возможности Окна.NET Стол заказов:

  • быстрое проектирование изделий любой конфигурации
  • точный расчет конечной стоимости изделия
  • подготовка всей необходимой документации для клиента
Окна.NET
Окна.NET
Окна.NET
Окна.NET
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 17500 руб
Ограничение в работе программы5 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 26 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Торговля
ТОП-сегодня раздела "Ведение дел"
 

Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому

Окна.NET 2.8

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное

Электронная история болезни 1.1.18

Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных

Контроль исполнения поручений 6.5

Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,

Регистрация документов организации 4.8

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,

АЛАНН: Печать счетов в формате PDF из 1C 1.0

АЛАНН: Печать счетов в формате PDF из 1C - модуль для 1С: Управление торговлей 8.2, позволяющий полностью автоматизировать процесс отправки сканированного счёта с

скачать Adguard

Отзывы о программе Окна.NET

арслан про Окна.NET 2.8 [28-12-2018]

очень хорошая програма
2 | 4 | Ответить

Роман про Окна.NET 2.8 [19-04-2012]

Нормальная прога! Может рассчитывать любые комплектующие. Любые окна можно построить
3 | 11 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 