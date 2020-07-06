Менеджер СТО — инструмент для совместного планирования заказов автосервисного центра, призванный устранить несогласованность приема заказов несколькими операторами, а также сократить потери рабочего времени от простоя постов вследствие этой несогласованности.

Благодаря совместной работе в сети, любой менеджер может легко и быстро принять заказ от клиента, т.к. расписание на любую дату всегда под рукой и не нужно тратить время на поиски свободных рабочих мест (постов). Система не даст запланировать на один и тот же пост (в одно и то же время) несколько заказов, что снижает вероятность возникновения накладок.

Основные особенности программы Менеджер СТО:

многопользовательская система, поддерживается одновременная работа в сети нескольких операторов;

работа с заказами, в частности, быстрый ввод заказа в ходе телефонного разговора;

расширенный поиск заказов;

справочники рабочих мест, услуг и сотрудников (слесарей);

ведение базы клиентов и дисконтных карт;

отчетность и аналитика, статистика заказов в классическом и графическом виде, экспорт;

защита данных от случайного либо умышленного удаления;

визуальное оформление и приятный интерфейс;

простота в предварительной настройке, удобство в работе.

Для руководства предприятия Менеджер СТО — инструмент, позволяющий контролировать график выполнения заказов, оперативно влиять на ситуацию, оценивать загруженность каждого поста и всего предприятия в целом, производить количественный и качественный анализ работы.

Область применения — станции техобслуживания, а также другие организации подобной специализации — шиномонтажные мастерские и автомойки — начиная от сервисов, использующих для учета хотя бы один компьютер, до крупных, с обширными производственными площадями и широким спектром предоставляемых услуг