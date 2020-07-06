Менеджер СТО — инструмент для совместного планирования заказов автосервисного центра, призванный устранить несогласованность приема заказов несколькими операторами, а также сократить потери рабочего времени от простоя постов вследствие этой несогласованности.
Благодаря совместной работе в сети, любой менеджер может легко и быстро принять заказ от клиента, т.к. расписание на любую дату всегда под рукой и не нужно тратить время на поиски свободных рабочих мест (постов). Система не даст запланировать на один и тот же пост (в одно и то же время) несколько заказов, что снижает вероятность возникновения накладок.
Основные особенности программы Менеджер СТО:
многопользовательская система, поддерживается одновременная работа в сети нескольких операторов;
работа с заказами, в частности, быстрый ввод заказа в ходе телефонного разговора;
расширенный поиск заказов;
справочники рабочих мест, услуг и сотрудников (слесарей);
ведение базы клиентов и дисконтных карт;
отчетность и аналитика, статистика заказов в классическом и графическом виде, экспорт;
защита данных от случайного либо умышленного удаления;
визуальное оформление и приятный интерфейс;
простота в предварительной настройке, удобство в работе.
Для руководства предприятия Менеджер СТО — инструмент, позволяющий контролировать график выполнения заказов, оперативно влиять на ситуацию, оценивать загруженность каждого поста и всего предприятия в целом, производить количественный и качественный анализ работы.
Область применения — станции техобслуживания, а также другие организации подобной специализации — шиномонтажные мастерские и автомойки — начиная от сервисов, использующих для учета хотя бы один компьютер, до крупных, с обширными производственными площадями и широким спектром предоставляемых услуг
Что нового в Менеджер СТО 3.9?
Обновление базы данных
Добавлено 54 новых марки транспортных средств с их логотипами, а так же 1010 моделей этих ТС . В том числе Грузовые и Коммерческие автомобили, а так же Мотоциклы;
В окне заказа поле Заказ закрыл доступно для корректировки в многопользовательском режиме;
Справочник Марки и Модели ТС
Марки ТС разделены на 4 группы: Легковые, Грузовые (Автобусы, Спецтехника и т.п.), Коммерческие и Мотоциклы. Добавлена фильтрация по этим группам;
Мелкие доработки, удалены лишние поля;
Шаблоны документов
В меню печати документов по Заказ-наряду и в Дизайнер шаблонов добавлен пункт Дополнительный документ. Его можно использовать для разработки собственного шаблона документа, не трогая шаблон Заказ-наряд;
Пользователь имеет возможность изменить название пункта меню Печать - Дополнительный документ по Заказ-наряду (конфигурация - Стандарты).
Примечание
Потребуется обновление Базы данных.
Повторная регистрация с версии 3.7 и выше не требуется.
Старые шаблоны от версии 3.7 и 3.8 будут работать, если требуется, их можно переписать из старого расположения в новое.
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Отзывы о программе Менеджер СТО
Максим про Менеджер СТО 3.8 [04-07-2020]
Шикарная программа за свои деньги. Не глючит, хорошо подстраивается под нужды СТО. Огромное спасибо Роману из тех. поддержки за быстрые и содержательные ответы. | | Ответить
Всеволод про Менеджер СТО 3.8 [18-03-2020]
Абсолютно адекватная и интуитивно понятная программа, обновления делают только по делу и учитывают просьбы трудящихся. Роману из техподдержки огромное спасибо за оперативную и четкую работу! 46 | 2 | Ответить
Игорь про Менеджер СТО 3.8 [10-03-2020]
Пользуюсь программой с 2014 года.
Отлично работает Служба поддержки. Особая благодарность Роману Мацак.Всё оперативно, четко, по делу. 43 | 1 | Ответить
БогданАвто про Менеджер СТО 3.8 [25-02-2020]
Безмерно благодарны разработчикам, за своевременное обновление программы. За старание постоянно внести необходимые изменения и дополнения для удобного использования продукта. Являясь клиентами уже более 5 лет, можем с твердой уверенностью заявить об особом и грамотном подходе к разработке. Бьем кокошником в пол и отдаем дань уважения к Вашим стараниям. Последнее обновление принесло много полезностей в работе. С Уважением о всему, что делают ребята. 47 | 1 | Ответить
Венгровский Виктор про Менеджер СТО 3.8 [11-02-2020]
Программой пользуюсь 3 года все устраивает программа супер. Ребятам большой респект за помощь в обновлении. 44 | | Ответить