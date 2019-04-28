Inno Setup - эта программа представляет собой многофункциональный инструмент для создания исполняемых (ЕХЕ) файлов, имеющий в своем арсенале множество полезных функций. Например, при создании нового дистрибутива поможет специальный "мастер" (wizard), а в процессе вы можете настроить множество различных параметров.

Кроме этого, эта утилита позволяет определить все записи в файлах системного реестра и инициализации, выбрать, будет ли программа автоматически загружаться с запуском операционной системы и добавлять свою пиктограмму в меню "Пуск", а также оснащает каждый дистрибутив системой корректного удаления из системы.