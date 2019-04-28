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Inno Setup 6.0.2
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4.50 из 5, всего оценок - 194
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Inno Setup - эта программа представляет собой многофункциональный инструмент для создания исполняемых (ЕХЕ) файлов, имеющий в своем арсенале множество полезных функций. Например, при создании нового дистрибутива поможет специальный "мастер" (wizard), а в процессе вы можете настроить множество различных параметров.
Кроме этого, эта утилита позволяет определить все записи в файлах системного реестра и инициализации, выбрать, будет ли программа автоматически загружаться с запуском операционной системы и добавлять свою пиктограмму в меню "Пуск", а также оснащает каждый дистрибутив системой корректного удаления из системы.
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|Что нового в Inno Setup 6.0.2?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Inno Setup
ToLi@ про Inno Setup 5.5.9 [16-05-2018]
Ужасная программа. Нет русского языка, непонятно, а файлы сохраняет не в .exe а в .iss.
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Андрей про Inno Setup 5.5.9 [08-12-2016]
Нет русского. Болтуны блин.
3 | 1 | Ответить
Safonov про Inno Setup 5.5.9 [29-05-2016]
Программа то хорошая, слов нет. Но после инсталляции антивирусы 360, Avira и другие многие файлы определяют как вирусы...
2 | 1 | Ответить
Анатолий про Inno Setup 5.5.9 [28-05-2016]
После создания пакетов выборочные (не все!!!) ехе.файлы определяются как трояны
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Dgo про Inno Setup 5.5.8 [24-03-2016]
Отличная программа, всем рекомендую. А для тех кто не может разобраться вот отличная инструкция http://it4you.su/2016/03/15/inno_setup_craft
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