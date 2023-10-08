Actual Installer для Windows
|Оценка:
|4.64/5 голосов - 62
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 450 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Softeza Development
|Категория:
|Инсталляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 14 236 | Статистика
|Размер:
|11,34 Мб
|СКАЧАТЬ
Actual Installer - это профессиональный инсталлятор программ который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции.
Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие. Также, программа Actual Installer позволяет защитить Ваши установочные программы с помощью пароля.
Основные возможности программы:
- Одно-файловые установки
- Хорошая компрессия файлов
- Функция деинсталляции программы
- Создание ярлыков
- Модификация Реестра и INI-файлов
- Показ лицензии и readme в формате TXT или RTF
- Запуск файлов и перезагрузка компьютера после инсталляции
- Поддержка silent установок
- Добавление записи в "Установка и Удаление программ" в Панели Управления
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Actual Installer
Александр про Actual Installer 6.1 [24-05-2015]
Интерфейс интуитивно понятен и без перевода на русский. Единственное замечание - слишком слабое сжатие. Например, в инсталляторах Smart Install Maker 5.04 и Setup Generator Pro установочный файл моей программы 9,5 мб и 11,7 мб соответственно. В этом же инсталляторе пакет весит 15,3 мб. Тестировал Free версию. Может быть в версии Pro сжатие улучшено. В остальном всё устраивает на отлично.
7 | 5 | Ответить
Alex про Actual Installer 4.5 [05-02-2013]
Прога супер! Использую уже давно. Купил пару лет назад за 450 руб. все обновления бесплатны!
4 | 4 | Ответить
hrust про Actual Installer 2.11 [12-08-2005]
Программа хороша! Но не подходит 3806275194.
Не убирается кнопка "Registration".
Чтот делать? Куда бежать?
4 | 7 | Ответить