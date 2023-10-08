Actual Installer - это профессиональный инсталлятор программ который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции.

Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие. Также, программа Actual Installer позволяет защитить Ваши установочные программы с помощью пароля.

Основные возможности программы: