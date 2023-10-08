Actual Installer для Windows

Описание
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Оценка: 4.64/5 голосов - 62
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 450 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Инсталляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 14 236 | Статистика
Размер:11,34 Мб
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Actual Installer - это профессиональный инсталлятор программ который позволит Вам с легкостью создавать великолепные установочные программы для Ваших Windows приложений. Всего за 5 минут, Вы сможете создать полноценную одно-файловую установочную программу готовую для дистрибуции.

Ваша установочная программа сможет иметь все базовые возможности инсталлятора: многоязычная установка, логотипы, Лицензионные Соглашения и ReadMe тексты, создание ярлыков, модификация Реестра и INI-файлов, системные требования, файловые ассоциации, регистрация ActiveX, Type Library и шрифтов, деинсталляция и многие другие. Также, программа Actual Installer позволяет защитить Ваши установочные программы с помощью пароля.

Основные возможности программы:

  • Одно-файловые установки
  • Хорошая компрессия файлов
  • Функция деинсталляции программы
  • Создание ярлыков
  • Модификация Реестра и INI-файлов
  • Показ лицензии и readme в формате TXT или RTF
  • Запуск файлов и перезагрузка компьютера после инсталляции
  • Поддержка silent установок
  • Добавление записи в "Установка и Удаление программ" в Панели Управления
Что нового в Actual Installer 9.6?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Actual Installer

Александр про Actual Installer 6.1 [24-05-2015]

Интерфейс интуитивно понятен и без перевода на русский. Единственное замечание - слишком слабое сжатие. Например, в инсталляторах Smart Install Maker 5.04 и Setup Generator Pro установочный файл моей программы 9,5 мб и 11,7 мб соответственно. В этом же инсталляторе пакет весит 15,3 мб. Тестировал Free версию. Может быть в версии Pro сжатие улучшено. В остальном всё устраивает на отлично.
7 | 5 | Ответить

Alex про Actual Installer 4.5 [05-02-2013]

Прога супер! Использую уже давно. Купил пару лет назад за 450 руб. все обновления бесплатны!
4 | 4 | Ответить

hrust про Actual Installer 2.11 [12-08-2005]

Программа хороша! Но не подходит 3806275194.
Не убирается кнопка "Registration".
Чтот делать? Куда бежать?
4 | 7 | Ответить

Student про Actual Installer 2.1 [28-06-2005]

Вот бы еще русификатор...
4 | 4 | Ответить

Miguel про Actual Installer [08-06-2005]

13098406954841 не катит, где есть хороший ?
5 | 7 | Ответить

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