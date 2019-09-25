Инвентаризация для Windows

Инвентаризация 3.0

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Описание Инвентаризация 3.0Описание   Скачать Инвентаризация 3.0СКАЧАТЬ (7,14 Мб) Скриншоты Инвентаризация 3.0Скриншоты (3)   Статистика Инвентаризация 3.0Статистика   Отзывы о Инвентаризация 3.0Отзывы (4)  
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4.60 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Инвентаризация - бесплатная программа для простого проведения инвентаризации. Исключены все ненужные подробности для экономии времени и необходимого анализа вашей деятельности. Ведет минимальный учет, реализует движение, списание, печать итогового отчета. Поддерживает различные фильтры для быстрого поиска.

Что нового в Инвентаризация 3.0?
  • Изменен интерфейс
  • Добавление возможности редактирования прямо в таблице
  • В списанном оборудовании и перемещение добавлена колонка Ин.Номера
  • Добавить в фильтре по фамилии редактирование модели и серийного номера и тд
  • Добавить в списание товара фильтр по типу устройств
  • Добавлена возможность печати акта приема передачи
  • Добавлена возможность сохранения в xls (2 варианта)
  • Добавлена возможность добавления комплектующих к основному устройству
  • Добавлено движение товара с записью в log и передачей в Telegram bot
  • Добавленo ведение по подразделениям
Инвентаризация
Инвентаризация
Инвентаризация
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 10 078
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет компьютеров
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Отзывы о программе Инвентаризация

Den про Инвентаризация 2.0 [11-05-2018]

Связывался с разработчиком, говорит что решил доработать программу на следующие моменты:
1) Вход по логину и паролю
2) Изменения фиксируются (кто совершил движение)
3) Реализована сама процедура инвентаризации (документ проведения)
Разработчик принимает ефир и биток в поддержку проекта
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Дмитрий про Инвентаризация 2.0 [17-05-2013]

На сайте есть старая версия - бесплатная. А платная стоит 7 usd это понт, при том если читать на сайте 10 человек получают бесплатный ключ... это не все замечают поэтому ключи бесплатные еще есть)
1 | 9 | Ответить

Лёха про Инвентаризация 2.0 [17-05-2013]

Не то что мне надо, это для тех кому нужно только закрепление инвентаря за сотрудниками, интерфейс убогий, программа платная и совсем не стоит тех денег что за нее просят...
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мелиорация про Инвентаризация 1.9 [24-07-2012]

понравилась.
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