Инвентаризация - бесплатная программа для простого проведения инвентаризации. Исключены все ненужные подробности для экономии времени и необходимого анализа вашей

Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний

AdmAssistant – бесплатная программа, которая дает возможность осуществлять удаленное управление компьютерами локальной сети, а также позволяет снимать конфигурацию

БД - "Учёт компьютеров" 0.1.0

БД - "Учёт компьютеров" - небольшая программа для ведения учета компьютеров, а также установленного на них ПО

PrintStore 1.21

PrintStore - программа для учета техники и расходных материалов. На базе программы можно организовать учет компьютеров, всей офисной техники, а также мебели

Учет оргтехники 5.2.268 Free

Учет оргтехники - база данных, позволяющая инвентаризировать компьютеры на предприятии или фирме. Программа предназначена в основном для системных администраторов,