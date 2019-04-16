Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний. Этот инструмент позволит вам выполнять следующие действия и операции:

учет компьютеров, оборудования, программного обеспечения, комплектующих, расходников, инвентаря,

учет поломок и ремонтов оборудования, контроль сроков ремонта,

учет выполнения собственных работ различных типов,

учет перемещений оборудования между филиалами,

ведение графика работы (расписания) сотрудников,

печать инвентарной этикетки со штрих-кодом для оборудования,

возможность связывать объекты учета между собой, вкладывая несколько объектов в один,

закрепление объектов учета за сотрудниками и материально ответственными лицами организации,

ведение базы поставщиков и сервисных организаций,

многопользовательский доступ к единой базе с настройкой прав доступа пользователей по ролям,

возможность создания и настройки собственных свойств объектов,

возможность добавлять комментарии, изображения и файлы к объектам учёта.

В целом, этот продукт сделает учет всего оборудования более надежным, качественным и структурированным, что конечно же скажется и на продуктивности вашей работы.