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Учет оборудования и ремонтов для Windows

Учет оборудования и ремонтов 1.42

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Описание Учет оборудования и ремонтов 1.42Описание   Скачать Учет оборудования и ремонтов 1.42СКАЧАТЬ (15,47 Мб) Скриншоты Учет оборудования и ремонтов 1.42Скриншоты (5)   Статистика Учет оборудования и ремонтов 1.42Статистика   Отзывы о Учет оборудования и ремонтов 1.42Отзывы (0)  
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Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний. Этот инструмент позволит вам выполнять следующие действия и операции:

  • учет компьютеров, оборудования, программного обеспечения, комплектующих, расходников, инвентаря,
  • учет поломок и ремонтов оборудования, контроль сроков ремонта,
  • учет выполнения собственных работ различных типов,
  • учет перемещений оборудования между филиалами,
  • ведение графика работы (расписания) сотрудников,
  • печать инвентарной этикетки со штрих-кодом для оборудования,
  • возможность связывать объекты учета между собой, вкладывая несколько объектов в один,
  • закрепление объектов учета за сотрудниками и материально ответственными лицами организации,
  • ведение базы поставщиков и сервисных организаций,
  • многопользовательский доступ к единой базе с настройкой прав доступа пользователей по ролям,
  • возможность создания и настройки собственных свойств объектов,
  • возможность добавлять комментарии, изображения и файлы к объектам учёта.

В целом, этот продукт сделает учет всего оборудования более надежным, качественным и структурированным, что конечно же скажется и на продуктивности вашей работы.

Что нового в Учет оборудования и ремонтов 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Учет оборудования и ремонтов
Учет оборудования и ремонтов
Учет оборудования и ремонтов
Учет оборудования и ремонтов
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 2000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 320
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет компьютеров
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Отзывы о программе Учет оборудования и ремонтов

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