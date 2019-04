ТОП-сегодня раздела "Учет компьютеров" IT Invent 1.64 IT Invent - программа позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, оргтехники, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных Hardware Inspector 7.5.2 Hardware Inspector - Программа предназначена для автоматизированного учета и инвентаризации компьютерной техники и иного оборудования в организациях. Программа Учет оборудования и ремонтов 1.38 Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний Инвентаризация 2.0 Инвентаризация - бесплатная программа для простого проведения инвентаризации. Исключены все ненужные подробности для экономии времени и необходимого анализа вашей AdmAssistant 1.1 AdmAssistant – бесплатная программа, которая дает возможность осуществлять удаленное управление компьютерами локальной сети, а также позволяет снимать конфигурацию КОРУС 23.02 КОРУС - программа для учета, имеющегося вычислительного оборудования и техники. Предназначена для решения разнообразных задач, связанных с учетом компьютеров и