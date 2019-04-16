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Учет оборудования и ремонтов 1.42
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Учет оборудования и ремонтов - удобная программа для учета оборудования, инвентаря, ремонтов и обслуживаний. Этот инструмент позволит вам выполнять следующие действия и операции:
- учет компьютеров, оборудования, программного обеспечения, комплектующих, расходников, инвентаря,
- учет поломок и ремонтов оборудования, контроль сроков ремонта,
- учет выполнения собственных работ различных типов,
- учет перемещений оборудования между филиалами,
- ведение графика работы (расписания) сотрудников,
- печать инвентарной этикетки со штрих-кодом для оборудования,
- возможность связывать объекты учета между собой, вкладывая несколько объектов в один,
- закрепление объектов учета за сотрудниками и материально ответственными лицами организации,
- ведение базы поставщиков и сервисных организаций,
- многопользовательский доступ к единой базе с настройкой прав доступа пользователей по ролям,
- возможность создания и настройки собственных свойств объектов,
- возможность добавлять комментарии, изображения и файлы к объектам учёта.
В целом, этот продукт сделает учет всего оборудования более надежным, качественным и структурированным, что конечно же скажется и на продуктивности вашей работы.
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|Что нового в Учет оборудования и ремонтов 1.42?
- появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
- появился модуль заметок
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