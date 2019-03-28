Clipboard Master для Windows

Clipboard Master 4.8.3

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Описание Clipboard Master 4.8.3Описание   Скачать Clipboard Master 4.8.3СКАЧАТЬ (12,49 Мб) Скриншоты Clipboard Master 4.8.3Скриншоты (6)   Статистика Clipboard Master 4.8.3Статистика   Отзывы о Clipboard Master 4.8.3Отзывы (3)  
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2.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Clipboard Master - удобная утилита для увеличения производительности и возможностей стандартного буфера обмена. Позволяет загружать списком текстовые записи, изображения и файлы в буфер обмена и получать их при первой необходимости. Теперь вы сможете организовать буфер обмена с необходимым вам контентом для вставки их в любой программе.

Особенности программы:

  • Мульти-буфер обмена для текста, графических файлов, папок и т.д.
  • Позволяет вставить любой объект в любом приложении.
  • Организация текстовых фрагментов в папки.
  • Быстрый поиск и фильтры.
  • Назначение собственных комбинаций клавиш для вывода списка буфера обмена или вставки какого-либо элемента.
  • Вставка сокращенных URL-адресов автоматически через URL Shortener.
  • Инструмент для снятия скриншотов.
  • Поддержка нескольких мониторов.
Что нового в Clipboard Master 4.8.3?
  • добавлены новые функции
  • исправлены ошибки
Clipboard Master
Clipboard Master
Clipboard Master
Clipboard Master
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 867
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Расширения
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Отзывы о программе Clipboard Master

grimmr про Clipboard Master 4.0.6 [27-09-2015]

версия 4.0.6 - русского так и нет. зачем в описании писать тогда?
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Роман про Clipboard Master 3.0.0 [29-01-2014]

Действительно нету руссого языка....
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alexcool про Clipboard Master 3.0.0 [23-07-2013]

Чето помоему русского нету тут. А очень хотелось бы...
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