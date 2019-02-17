Яндекс.Браузер 19.1.2.241 Описание СКАЧАТЬ ( 60,85 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (318) Оцените программу!

4.21 из 5, всего оценок - 2958 Рейтинг программы - 4.21 из 5

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5 Яндекс.Браузер - фирменный браузер от компании Яндекс на базе Chromium. Обладает отличной функциональностью и обеспечивает удобный и комфортный серфинг по Сети. Браузер показывает высокую скорость загрузки и открытия страниц, а благодаря режиму Турбо экономит трафик и ускоряет загрузку даже при низкой скорости соединения. Умная поисковая строка предлагает поиск как по адресам сайтов, так и по обычным поисковым запросам. Кроме того, если вы предпочитаете определенную поисковую систему (Google, Яндекс и т.д.), то и это возможно благодаря режиму поисковости. А для некоторых сайтов (например, интернет-магазинов) web-обозреватель покажет еще и быстрые ссылки на самые важные разделы сайта. Особое внимание в браузере уделено безопасности. Встроенная технология активной защиты Protect проверяет скачиваемые файлы на вирусы, предупреждает об опасных сайтах, защищает подключение к общественным сетям, ваши пароли, номера банковских карт и другие данные при работе в Интернете. Также обеспечена защита при работе в открытых сетях Wi-Fi. Когда вы передаете данные, например, в кафе или аэропорту, они могут попасть к мошенникам, поэтому браузер подключается к серверу по безопасному протоколу и передает информацию через зашифрованное соединение. Самые часто посещаемые и любимые ресурсы могут быть внесены в так называемое Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Чтобы перейти на страницу, просто нажмите на ее виджет и сайт откроется без лишних телодвижений. Особенности браузера: Умная строка: ответы на простые вопросы, вроде курса доллара или погоды на день, можно получить прямо в адресной строке чтобы попасть на сайт, не нужно запоминать адрес, достаточно ввести название отображение подсказок для уточнения поиска

Лента рекомендаций: интересные статьи, новости и видео - в Дзене, персональной подборке на стартовом экране браузера автоматическая система анализирует ваши вкусы и предлагает то, что может понравиться

Режим Турбо. Теперь медленный интернет не помешает вам. При низкой скорости соединения включается режим Турбо, который ускоряет загрузку сайтов и экономит трафик

Фоны: меняйте фон в браузере под настроение можно выбрать один из предустановленных фонов или загрузить собственную картинку

Безопасность обеспечена встроенной технологией активной защиты Protect: проверка скачиваемых файлов на вирусы предупреждение об опасных сайтах защита подключения к общественным сетям защита паролей режим "Защита Wi-Fi" во время использования публичных Wi-Fi-сетей незащищенных паролем, которые могут "прослушивать" мошенники и перехватывать ваши данные предупреждения и остановка загрузка сайтов, которые содержат вредоносный код или связаны с смс-мошенничеством блокировка отправки данных и предупреждение об опасности на сайтах злоумышленников, на которых вы начинаете вводить пароль проверка всех загружаемых файлов

Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Для перехода нужно просто кликнуть на виджет

Сихронизация между всеми вашими устройствами обеспечивает надежное хранение всех ваших настроек обозревателя на специальном сервере Яндекса: закладки и Табло будут доступны на любом компьютере, смартфоне или планшете, и не пропадут, даже если само устройство сломается

Импорт закладок, истории и других опций из других браузеров

Функция перевода с поддержкой более 30 языков. Если попадается неизвестное слово или фраза, достаточно навести курсор, нажать Shift и вам будут предложены доступные варианты перевода Показать полное описание Скачать Яндекс.Браузер Размер файла: 60,85 Мб (Загрузок: 518 673) Яндекс.Браузер для Android

Яндекс.Браузер для iOS

Яндекс.Браузер Лайт для Android Скриншоты Яндекс.Браузер: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 171 / 518 673 Разработчик Яндекс Последнее обновление 17.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Браузеры ТОП-сегодня раздела "Браузеры" Google Chrome 72.0.3626.109 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель Яндекс.Браузер 19.1.1.909 Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает Opera 12.18 Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной Opera 58.0.3135.65 Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, Tor Browser 8.0.6 Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети Mozilla Firefox Quantum 65.0.1 Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция