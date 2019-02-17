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Яндекс.Браузер для Windows

Яндекс.Браузер 19.1.2.241

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Описание Яндекс.Браузер 19.1.2.241Описание   Скачать Яндекс.Браузер 19.1.2.241СКАЧАТЬ (60,85 Мб) Скриншоты Яндекс.Браузер 19.1.2.241Скриншоты (6)   Статистика Яндекс.Браузер 19.1.2.241Статистика   Отзывы о Яндекс.Браузер 19.1.2.241Отзывы (318)  
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4.21 из 5, всего оценок - 2958
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Яндекс.Браузер - фирменный браузер от компании Яндекс на базе Chromium. Обладает отличной функциональностью и обеспечивает удобный и комфортный серфинг по Сети.

Браузер показывает высокую скорость загрузки и открытия страниц, а благодаря режиму Турбо экономит трафик и ускоряет загрузку даже при низкой скорости соединения.

Умная поисковая строка предлагает поиск как по адресам сайтов, так и по обычным поисковым запросам. Кроме того, если вы предпочитаете определенную поисковую систему (Google, Яндекс и т.д.), то и это возможно благодаря режиму поисковости. А для некоторых сайтов (например, интернет-магазинов) web-обозреватель покажет еще и быстрые ссылки на самые важные разделы сайта.

Особое внимание в браузере уделено безопасности. Встроенная технология активной защиты Protect проверяет скачиваемые файлы на вирусы, предупреждает об опасных сайтах, защищает подключение к общественным сетям, ваши пароли, номера банковских карт и другие данные при работе в Интернете.

Также обеспечена защита при работе в открытых сетях Wi-Fi. Когда вы передаете данные, например, в кафе или аэропорту, они могут попасть к мошенникам, поэтому браузер подключается к серверу по безопасному протоколу и передает информацию через зашифрованное соединение.

Самые часто посещаемые и любимые ресурсы могут быть внесены в так называемое Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Чтобы перейти на страницу, просто нажмите на ее виджет и сайт откроется без лишних телодвижений.

Особенности браузера:

  • Умная строка:
    • ответы на простые вопросы, вроде курса доллара или погоды на день, можно получить прямо в адресной строке
    • чтобы попасть на сайт, не нужно запоминать адрес, достаточно ввести название
    • отображение подсказок для уточнения поиска
  • Лента рекомендаций:
    • интересные статьи, новости и видео - в Дзене, персональной подборке на стартовом экране браузера
    • автоматическая система анализирует ваши вкусы и предлагает то, что может понравиться
  • Режим Турбо. Теперь медленный интернет не помешает вам. При низкой скорости соединения включается режим Турбо, который ускоряет загрузку сайтов и экономит трафик
  • Фоны:
    • меняйте фон в браузере под настроение
    • можно выбрать один из предустановленных фонов или загрузить собственную картинку
  • Безопасность обеспечена встроенной технологией активной защиты Protect:
    • проверка скачиваемых файлов на вирусы
    • предупреждение об опасных сайтах
    • защита подключения к общественным сетям
    • защита паролей
    • режим "Защита Wi-Fi" во время использования публичных Wi-Fi-сетей незащищенных паролем, которые могут "прослушивать" мошенники и перехватывать ваши данные
    • предупреждения и остановка загрузка сайтов, которые содержат вредоносный код или связаны с смс-мошенничеством
    • блокировка отправки данных и предупреждение об опасности на сайтах злоумышленников, на которых вы начинаете вводить пароль
    • проверка всех загружаемых файлов
  • Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Для перехода нужно просто кликнуть на виджет
  • Сихронизация между всеми вашими устройствами обеспечивает надежное хранение всех ваших настроек обозревателя на специальном сервере Яндекса: закладки и Табло будут доступны на любом компьютере, смартфоне или планшете, и не пропадут, даже если само устройство сломается
  • Импорт закладок, истории и других опций из других браузеров
  • Функция перевода с поддержкой более 30 языков. Если попадается неизвестное слово или фраза, достаточно навести курсор, нажать Shift и вам будут предложены доступные варианты перевода
Размер файла: 60,85 Мб (Загрузок: 518 673)
Скриншоты Яндекс.Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)171 / 518 673
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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