Яндекс.Браузер - фирменный браузер от компании Яндекс на базе Chromium. Обладает отличной функциональностью и обеспечивает удобный и комфортный серфинг по Сети.
Браузер показывает высокую скорость загрузки и открытия страниц, а благодаря режиму Турбо экономит трафик и ускоряет загрузку даже при низкой скорости соединения.
Умная поисковая строка предлагает поиск как по адресам сайтов, так и по обычным поисковым запросам. Кроме того, если вы предпочитаете определенную поисковую систему (Google, Яндекс и т.д.), то и это возможно благодаря режиму поисковости. А для некоторых сайтов (например, интернет-магазинов) web-обозреватель покажет еще и быстрые ссылки на самые важные разделы сайта.
Особое внимание в браузере уделено безопасности. Встроенная технология активной защиты Protect проверяет скачиваемые файлы на вирусы, предупреждает об опасных сайтах, защищает подключение к общественным сетям, ваши пароли, номера банковских карт и другие данные при работе в Интернете.
Также обеспечена защита при работе в открытых сетях Wi-Fi. Когда вы передаете данные, например, в кафе или аэропорту, они могут попасть к мошенникам, поэтому браузер подключается к серверу по безопасному протоколу и передает информацию через зашифрованное соединение.
Самые часто посещаемые и любимые ресурсы могут быть внесены в так называемое Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Чтобы перейти на страницу, просто нажмите на ее виджет и сайт откроется без лишних телодвижений.
Особенности браузера:
Умная строка:
ответы на простые вопросы, вроде курса доллара или погоды на день, можно получить прямо в адресной строке
чтобы попасть на сайт, не нужно запоминать адрес, достаточно ввести название
отображение подсказок для уточнения поиска
Лента рекомендаций:
интересные статьи, новости и видео - в Дзене, персональной подборке на стартовом экране браузера
автоматическая система анализирует ваши вкусы и предлагает то, что может понравиться
Режим Турбо. Теперь медленный интернет не помешает вам. При низкой скорости соединения включается режим Турбо, который ускоряет загрузку сайтов и экономит трафик
Фоны:
меняйте фон в браузере под настроение
можно выбрать один из предустановленных фонов или загрузить собственную картинку
Безопасность обеспечена встроенной технологией активной защиты Protect:
проверка скачиваемых файлов на вирусы
предупреждение об опасных сайтах
защита подключения к общественным сетям
защита паролей
режим "Защита Wi-Fi" во время использования публичных Wi-Fi-сетей незащищенных паролем, которые могут "прослушивать" мошенники и перехватывать ваши данные
предупреждения и остановка загрузка сайтов, которые содержат вредоносный код или связаны с смс-мошенничеством
блокировка отправки данных и предупреждение об опасности на сайтах злоумышленников, на которых вы начинаете вводить пароль
проверка всех загружаемых файлов
Табло - панель с мини-эскизами (виджетами) избранных страниц. Для перехода нужно просто кликнуть на виджет
Сихронизация между всеми вашими устройствами обеспечивает надежное хранение всех ваших настроек обозревателя на специальном сервере Яндекса: закладки и Табло будут доступны на любом компьютере, смартфоне или планшете, и не пропадут, даже если само устройство сломается
Импорт закладок, истории и других опций из других браузеров
Функция перевода с поддержкой более 30 языков. Если попадается неизвестное слово или фраза, достаточно навести курсор, нажать Shift и вам будут предложены доступные варианты перевода