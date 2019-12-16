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Nero CoverDesigner для Windows

Nero CoverDesigner 1.13.0.1

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Описание Nero CoverDesigner 1.13.0.1Описание   Скачать Nero CoverDesigner 1.13.0.1СКАЧАТЬ (3,12 Мб) Скриншоты Nero CoverDesigner 1.13.0.1Скриншоты (5)   Статистика Nero CoverDesigner 1.13.0.1Статистика   Отзывы о Nero CoverDesigner 1.13.0.1Отзывы (4)  
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4.15 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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Nero CoverDesigner - бесплатный многофункциональный инструмент, с помощью которого можно с легкостью создавать собственные обложки и этикетки для CD/DVD- и Blu-ray дисков, используя для этого различные изображения или фотографии и добавляя текстовые надписи. Присутствуют разнообразные шаблоны, которые позволяют выбрать обложку в зависимости от диска и типа записываемых на него данных. Готовые обложки и этикетки можно сразу же распечатать на принтере.

Nero CoverDesigner
Nero CoverDesigner
Nero CoverDesigner
Nero CoverDesigner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Nero CoverDesigner

Виктор про Nero CoverDesigner 2017.01.0.8001 [06-02-2018]

Нормальная программка.Шаблоны готовые,есть,только редактируй под себя.Распечатка идеальная,всё на лист ложится ровно.
2 | 2 | Ответить

Bahman про Nero CoverDesigner 12.0.11001 [15-12-2014]

Скачал, посмотрел, удалил. Набор большой, но нет самого главного, ради чего качал - DVD-box Crystal ( из оргстекла)
4 | 2 | Ответить

Даша в ответ Bahman про Nero CoverDesigner 12.0.11001 [16-01-2015]

Я поделюсь хорошей программой.
6 | 19 | Ответить

сергей про Nero CoverDesigner 12.0.11001 [12-10-2014]

самая самая самая!!!!!!
2 | 5 | Ответить

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