AVS Disc Creator для Windows

AVS Disc Creator 6.1.5.555

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Описание AVS Disc Creator 6.1.5.555Описание   Скачать AVS Disc Creator 6.1.5.555СКАЧАТЬ (112,41 Мб) Скриншоты AVS Disc Creator 6.1.5.555Скриншоты (3)   Статистика AVS Disc Creator 6.1.5.555Статистика   Отзывы о AVS Disc Creator 6.1.5.555Отзывы (0)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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AVS Disc Creator - удобная в использовании программа для записи дисков с данными, а также создания аудио/видео/фото дисков. Приложение позволяет создавать и редактировать ISO образы дисков, умеет копировать диски, предоставляет информацию о приводе, осуществляет верификацию данных, а также поддерживает различные типы носителей, включая DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, Double/Dual Layer DVD, Blu-ray (BD-R, BD-RE) и пр.

AVS Disc Creator
AVS Disc Creator
AVS Disc Creator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 411
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование - Образы дисков
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Отзывы о программе AVS Disc Creator

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