TweakMASTER для Windows

TweakMASTER Pro 3.60

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Описание TweakMASTER Pro 3.60Описание   Скачать TweakMASTER Pro 3.60СКАЧАТЬ (8,47 Мб) Скриншоты TweakMASTER Pro 3.60Скриншоты (6)   Статистика TweakMASTER Pro 3.60Статистика   Отзывы о TweakMASTER Pro 3.60Отзывы (8)  
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4.65 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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TweakMASTER - Программа служит для оптимизации сетевых соединений и фактически представляет собой набор из четырех утилит, настраивающих различные параметры Интернет и интранет соединений на максимальное быстродействие. Поддерживается работа с Dial-Up, DSL, Cable или Wireless соединениями.

Имеется автоматическая настройка, которая осуществляет по различным оптимизационным стратегиями. Имеется DNS Accelerator, утилита подсчета скорости передачи данных, синхронизатор часов по всемирному времени, Advanced Ping and Traceroute, Network Connections Viewer, Smart WhoIs и т.д.

В состав Pro-версии также входят LinkFox, веб-ускоритель для браузеров семейства Internet Explorer, и DU Meter, утилита для подсчета объема переданных данных.

TweakMASTER
TweakMASTER
TweakMASTER
TweakMASTER
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $37.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 711
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWeb ускорители - Учет и контроль трафика
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Отзывы о программе TweakMASTER

СанёГ про TweakMASTER Pro 3.04 Build 3127 [24-04-2010]

А нет ли альтернативной возможности продлить триал???
6 | 2 | Ответить

ARAM про TweakMASTER Pro 2.50 Build 2882 [11-12-2006]

pomogite nayti rusifikator
2 | 2 | Ответить

ДРЮ про TweakMASTER Pro 2.05.774 [16-01-2006]

http://www.4ru.info/
посмотрите здесь)))
4 | 3 | Ответить

GrayCat про TweakMASTER [26-03-2005]

Всё тут!
http://www.lugarus.com/modules.php?name=xNews&file=article&sid=4715
2 | 6 | Ответить

Yshlepok про TweakMASTER [24-03-2005]

http://www.4ru.info/rus/alexagf-TMPro204764r.zip
2 | 6 | Ответить

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