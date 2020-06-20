TweakMASTER - Программа служит для оптимизации сетевых соединений и фактически представляет собой набор из четырех утилит, настраивающих различные параметры Интернет и интранет соединений на максимальное быстродействие. Поддерживается работа с Dial-Up, DSL, Cable или Wireless соединениями.

Имеется автоматическая настройка, которая осуществляет по различным оптимизационным стратегиями. Имеется DNS Accelerator, утилита подсчета скорости передачи данных, синхронизатор часов по всемирному времени, Advanced Ping and Traceroute, Network Connections Viewer, Smart WhoIs и т.д.

В состав Pro-версии также входят LinkFox, веб-ускоритель для браузеров семейства Internet Explorer, и DU Meter, утилита для подсчета объема переданных данных.