BoostPing – это утилита для оптимизации сетевых параметров компьютера, направленная на улучшение качества игрового процесса. Программа позволяет автоматически применить изменения в системных настройках, которые обычно требуют ручного вмешательства через редактор реестра. Основные функции приложения включают отключение алгоритма Нагла и изменение индекса сетевого дросселирования, что помогает снизить задержку и повысить отзывчивость системы в играх.

BoostPing разработан для пользователей, которые хотят улучшить сетевую производительность своего ПК, не углубляясь в сложные технические аспекты. Приложение минимизирует необходимость ручных настроек, предлагая удобный интерфейс с минимальным количеством опций. После установки и выполнения небольшого числа настроек, таких как выбор параметров для оптимизации, пользователь может одним кликом запустить процесс. Программа самостоятельно применяет изменения и предлагает перезагрузить систему для окончательной настройки.

Отключение алгоритма Нагла, предлагаемое BoostPing, направлено на уменьшение задержек в играх, где важна каждая миллисекунда отклика. Этот алгоритм объединяет мелкие пакеты данных в более крупные для оптимизации передачи, что полезно для большинства сетевых приложений, но может замедлять реакцию в онлайн-играх. Другой важной функцией является изменение индекса дросселирования сети, которое позволяет компьютеру более эффективно использовать сетевые ресурсы во время игры.

Основные возможности приложения BoostPing: