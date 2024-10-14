BoostPing для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kilho Oh
|Категория:
|Web ускорители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.77 Мб
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BoostPing – это утилита для оптимизации сетевых параметров компьютера, направленная на улучшение качества игрового процесса. Программа позволяет автоматически применить изменения в системных настройках, которые обычно требуют ручного вмешательства через редактор реестра. Основные функции приложения включают отключение алгоритма Нагла и изменение индекса сетевого дросселирования, что помогает снизить задержку и повысить отзывчивость системы в играх.
BoostPing разработан для пользователей, которые хотят улучшить сетевую производительность своего ПК, не углубляясь в сложные технические аспекты. Приложение минимизирует необходимость ручных настроек, предлагая удобный интерфейс с минимальным количеством опций. После установки и выполнения небольшого числа настроек, таких как выбор параметров для оптимизации, пользователь может одним кликом запустить процесс. Программа самостоятельно применяет изменения и предлагает перезагрузить систему для окончательной настройки.
Отключение алгоритма Нагла, предлагаемое BoostPing, направлено на уменьшение задержек в играх, где важна каждая миллисекунда отклика. Этот алгоритм объединяет мелкие пакеты данных в более крупные для оптимизации передачи, что полезно для большинства сетевых приложений, но может замедлять реакцию в онлайн-играх. Другой важной функцией является изменение индекса дросселирования сети, которое позволяет компьютеру более эффективно использовать сетевые ресурсы во время игры.
Основные возможности приложения BoostPing:
- Автоматическое отключение алгоритма Нагла для снижения сетевой задержки в играх.
- Изменение индекса сетевого дросселирования для повышения производительности.
- Простота использования: запуск оптимизации в один клик.
- Встроенные рекомендации по настройке и перезагрузке системы.
- Минимальное количество настроек, что делает программу удобной для пользователей любого уровня подготовки.
- Возможность вернуть изменения при необходимости благодаря созданию точки восстановления системы перед оптимизацией.
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