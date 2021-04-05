cFosSpeed для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.03/5 голосов - 342
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 499 руб. | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:11.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Web ускорители
Загрузок (сегодня/всего):34 / 320 878 | Статистика
Размер:5,51 Мб
СКАЧАТЬ
cFosSpeed скриншот № 1
cFosSpeed скриншот № 2
cFosSpeed скриншот № 3
cFosSpeed скриншот № 4

cFosSpeed - высокопроизводительный сетевой драйвер, предназначенный для разгона широкополосного Интернета посредством технологии Traffic Shaping. Оптимизирует DSL, кабельные и модемные линии, ISDN, мобильные и пиринговые (P2P) сети, работу онлайн-игр, VoIP и потоковое медиа. Работает практически с любым оборудованием.

Ключевые возможности программы:

  • Показ трафика;
  • Полная совместимость со стандартными PPPoE драйверами;
  • Автоматическое определение роутера;
  • Самонастройка;
  • Высоковосприимчивость при использовании с онлайн играми и Peer-to-Peer сетями, такими как eMule, Kazaa и т.п.;
  • Cвободно настраиваемые приоритеты;
  • Оптимизирует для быстрой работы DSL, кабельные и модемные линии, VoIP и потоковое медиа.

cFosSpeed пользуется огромной популярностью у любителей онлайн-игр, пиринговых сетей и потребителей потокового аудио и видео.

Что нового в cFosSpeed 11.10?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Web ускорители"
 

скачать cFosSpeedcFosSpeed 11.08

cFosSpeed - незаменимый инструмент для любителей онлайн-игр, p2p-сетей и потокового медиа, с...

скачать Ashampoo Internet AcceleratorAshampoo Internet Accelerator 3.30

Ashampoo Internet Accelerator оптимизирует работу Интернета, в автоматическом режиме настраивая большинство важных параметров соединения...

скачать Internet AcceleratorInternet Accelerator 2.02

Internet Accelerator - инструмент для улучшения скорости интернет-соединения путем оптимизации конфигурации компьютера...

скачать TweakMASTERTweakMASTER Pro 3.60

TweakMASTER - Программа служит для оптимизации сетевых соединений и фактически представляет...

скачать iSpeediSpeed 3.55.215

iSpeed - утилита для оптимизации интернет-соединения. Поддерживает все установленные сетевые адаптеры (модемы, сетевые карточки)....

скачать SavetrafSavetraf 1.4

Savetraf - ускоритель интернета с функцией кэширования и архивации. Помогает сократить расходы на Интернет и увеличить скорость загрузки страниц...

Отзывы о программе cFosSpeed

мурат про cFosSpeed 10.26 [20-11-2018]

а лицензия на год или неограничено спасибо
14 | 38 | Ответить

Prankster в ответ мурат про cFosSpeed 10.50 [05-11-2019]

неограниченная лицензия
5 | 6 | Ответить

анат про cFosSpeed 10.22 [12-11-2017]

Очень хорошая программа.Искал то что надо!
5 | 6 | Ответить

деман про cFosSpeed 10.22 [02-11-2017]

гавно постоянно какойто драйвер не может установить
20 | 21 | Ответить

Артур про cFosSpeed 10.22 [09-07-2017]

Ребят прога классная но на последнюю версию перейти никак не могу.Сижу в предыдущей.Прога хороша для стримов также или комфортной работы в интернете.Она не даст прирост скорости ,а просто с умом расспределит силы интернет-источника
4 | 3 | Ответить

саня про cFosSpeed 10.22 [06-07-2017]

https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2687067
тут полные настройки
6 | 21 | Ответить

Читать все отзывы (94) / Добавить отзыв