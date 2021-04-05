cFosSpeed для Windows
|Оценка:
|4.03/5 голосов - 342
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 499 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|11.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|cFos Software GmBh
|Категория:
|Web ускорители
|Загрузок (сегодня/всего):
|34 / 320 878 | Статистика
|Размер:
|5,51 Мб
|СКАЧАТЬ
cFosSpeed - высокопроизводительный сетевой драйвер, предназначенный для разгона широкополосного Интернета посредством технологии Traffic Shaping. Оптимизирует DSL, кабельные и модемные линии, ISDN, мобильные и пиринговые (P2P) сети, работу онлайн-игр, VoIP и потоковое медиа. Работает практически с любым оборудованием.
Ключевые возможности программы:
- Показ трафика;
- Полная совместимость со стандартными PPPoE драйверами;
- Автоматическое определение роутера;
- Самонастройка;
- Высоковосприимчивость при использовании с онлайн играми и Peer-to-Peer сетями, такими как eMule, Kazaa и т.п.;
- Cвободно настраиваемые приоритеты;
- Оптимизирует для быстрой работы DSL, кабельные и модемные линии, VoIP и потоковое медиа.
cFosSpeed пользуется огромной популярностью у любителей онлайн-игр, пиринговых сетей и потребителей потокового аудио и видео.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
cFosSpeed - незаменимый инструмент для любителей онлайн-игр, p2p-сетей и потокового медиа, с...
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Отзывы о программе cFosSpeed
деман про cFosSpeed 10.22 [02-11-2017]
гавно постоянно какойто драйвер не может установить
20 | 21 | Ответить
Артур про cFosSpeed 10.22 [09-07-2017]
Ребят прога классная но на последнюю версию перейти никак не могу.Сижу в предыдущей.Прога хороша для стримов также или комфортной работы в интернете.Она не даст прирост скорости ,а просто с умом расспределит силы интернет-источника
4 | 3 | Ответить
саня про cFosSpeed 10.22 [06-07-2017]
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2687067
тут полные настройки
6 | 21 | Ответить