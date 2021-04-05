Отзывы о программе cFosSpeed

а лицензия на год или неограничено спасибо 14 | 38 | Ответить

Очень хорошая программа.Искал то что надо! 5 | 6 | Ответить

Артур

Ребят прога классная но на последнюю версию перейти никак не могу.Сижу в предыдущей.Прога хороша для стримов также или комфортной работы в интернете.Она не даст прирост скорости ,а просто с умом расспределит силы интернет-источника

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