Kalkules для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jardo
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 867 | Статистика
|Размер:
|5,97 Мб
Kalkules - незаменимый инструмент для любого учащегося старших классов и студента, который представляет собой инженерный калькулятор с большим количеством разнообразных функций.
Так например программа кроме вполне стандартных возможностей, как умножение, деление, сложение и вычитание, умеет рисовать графики функций, производить расчеты в различных системах счисления (двоичной, восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной), осуществлять операции с дробями и полиномами, имеет широкий диапазон арифметических угломерных и гиперболических функций, встроенный конвертер величин, разнообразные константы и многое другое.
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