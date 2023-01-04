Kalkules для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 867 | Статистика
Размер:5,97 Мб
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Kalkules - незаменимый инструмент для любого учащегося старших классов и студента, который представляет собой инженерный калькулятор с большим количеством разнообразных функций.

Так например программа кроме вполне стандартных возможностей, как умножение, деление, сложение и вычитание, умеет рисовать графики функций, производить расчеты в различных системах счисления (двоичной, восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной), осуществлять операции с дробями и полиномами, имеет широкий диапазон арифметических угломерных и гиперболических функций, встроенный конвертер величин, разнообразные константы и многое другое.

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