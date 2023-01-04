Kalkules - незаменимый инструмент для любого учащегося старших классов и студента, который представляет собой инженерный калькулятор с большим количеством разнообразных функций.

Так например программа кроме вполне стандартных возможностей, как умножение, деление, сложение и вычитание, умеет рисовать графики функций, производить расчеты в различных системах счисления (двоичной, восьмеричной, десятичной, шестнадцатеричной), осуществлять операции с дробями и полиномами, имеет широкий диапазон арифметических угломерных и гиперболических функций, встроенный конвертер величин, разнообразные константы и многое другое.