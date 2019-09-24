FinePrint для Windows

FinePrint 10.03

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Описание FinePrint 10.03Описание   Скачать FinePrint 10.03СКАЧАТЬ (9,2 Мб) Скриншоты FinePrint 10.03Скриншоты (4)   Статистика FinePrint 10.03Статистика   Отзывы о FinePrint 10.03Отзывы (5)  
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4.63 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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FinePrint – программа пригодится тем, кому, по роду своей деятельности, приходится иметь дело с редактированием всевозможных документов и выводом их на печать. Утилита расширяет возможности любых принтеров при печати документов, добавляя такие функции как предварительный просмотр, печать нескольких страниц на одном листе, создание брошюр, автоматическая вставка заголовка, создание фирменных бланков и т.п.

С помощью FinePrint можно также печатать водяные знаки и печати. Результат работы может быть сохранен в форматах *.bmp, *.tiff, *.emf или *.jpeg.

Что нового в FinePrint 10.03?
  • Исправлены ошибки
FinePrint
FinePrint
FinePrint
FinePrint
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыпечатает небольшой баннер на каждой странице
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)15 / 84 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Печать - Внешние устройства
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Отзывы о программе FinePrint

Анна про FinePrint 7.21 [09-08-2013]

Печатает с надписью FinePrint 7.21, надо покупать, что надпись пропала
10 | 23 | Ответить

Дмитрий про FinePrint 7.20 [11-03-2013]

Нормальная программка.На русском языке, всем советую.
1 | 8 | Ответить

sl*** про FinePrint 6.04 [29-12-2008]

прога класс. Пользуюсь давно. Интерфейс понятен и по английски. Русскую можно найти 6.00
| 3 | Ответить

Сергей про FinePrint 6.04 [25-10-2008]

Кто нибудь знает где взять на неё русик, пользуюсь давно, но без руссификатора сложно использовать в полной мере.
| 5 | Ответить

Сергей про FinePrint 5.65 [26-02-2007]

Случайно наткнулся в новостной ленте на анонс
этой программы.По описанию замечательная.Но
ссылку на прямую закачку было трудно найти!
3 | 28 | Ответить

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