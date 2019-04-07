Soft4Boost Photo Studio для Windows

Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297

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Описание Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297Описание   Скачать Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297СКАЧАТЬ (42,38 Мб) Скриншоты Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297Статистика   Отзывы о Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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S4B Photo Studio - многофункциональное приложение для редактирования изображений. Данная программа разработана не только для опытных пользователей, которые имеют опыт работы с аналогичными утилитами, но также для начинающих. Программа очень легка в использовании, имеет понятный и простой интерфейс, позволяющий освоить приложение буквально с первого использования и подд.

Функционалом S4B Photo Studio поддерживается широкий диапазон форматов графических файлов, а также содержится много разнообразных и полезных инструментов и опций,  помогающих выполнять необходимые операции редактирования:

  • Удобное дерево папок для поиска нужного каталога или изображения.
  • Возможность переключения между разными режимами предварительного просмотра фотографий во время редактирования.
  • Увеличение и уменьшение масштаба отображаемого фото, или подгонка его к области предварительного просмотра.
  • Наличие готовых предустановок для получения специальных эффектов и придания каждому изображению индивидуальный оттенок.
  • Настройка цвета, яркости и контраста фотографий.
  • Корректировка тонального диапазона изображений с просмотром гистограммы для точного изменения отображения тона.
  • Опция ослабления эффекта красных глаз для придания глазамм их естественного цвета.
  • Средства ретуширования или кисти для выполнения определенных задач редактирования.
  • Кадрирование и изменение размера фотографий.
  • Просмотр информации о редактируемом файле.
Что нового в Soft4Boost Photo Studio 7.4.1.297?
  • Исправлены ошибки
Soft4Boost Photo Studio
Soft4Boost Photo Studio
Soft4Boost Photo Studio
Soft4Boost Photo Studio
Статус программы Бесплатная (с рекламой) | Цена: $24.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 645
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Soft4Boost Photo Studio

Денис про Soft4Boost Photo Studio 6.8.1.877 [22-01-2018]

Так и неработает, не тратьте своё время!!!!!((((
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