Soft4Boost Photo Studio

Picasa 3.9.141 Build 259
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю
Exif Pilot 4.13.3
Exif Pilot - бесплатный EXIF редактор. Используется для просмотра, редактирования и создания EXIF и IPTC данных
ACDSee 2019 22.1.0 build 1146
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными
Фото на документы 1.0.5
Фото на документы - бесплатная программа для кадрирования фотографий под российские стандарты документов. Программа уже успешно работает на десятках точек,
AntiDupl.NET 2.3.9
AntiDupl.NET - удобная в работе программа, с помощью которой можно легко находить, отображать дубликаты изображений в основных графических форматах (JPEG, GIF, TIFF,