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ExifTool 11.53
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ExifTool - независимая от платформы библиотека Perl, предназначенная для чтения, записи и редактирования метаданных в различных мультимедийных файлах.
Приложение распознает большинство популярных форматов метаданных, включая EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP и ID3. Присутствует поддержка таких производителей цифровых камер, как например Canon, Casio, DJI, FLIR, FujiFilm, GE, GoPro, HP, JVC/Victor, Kodak, Leaf, Minolta/Konica-Minolta, Motorola, Nikon, Nintendo, Olympus/Epson, Panasonic/Leica, Pentax/Asahi, Reconyx, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sigma/Foveon и Sony.
Приложение не имеет интерфейса и работает через командную строку - для просмотра метаданных достаточно просто перетащить необходимый мультимедийный файл (или всю папку) на иконку исполняемого файла exiftool(-k).exe.
Возможности:
- Поддержка большого количества разных форматов файлов.
- Распознает EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, MakerNotes, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP, ID3 и пр.
- Распознает метки многих цифровых камер.
- Распознает синхронизированные метаданные (например GPS трек) из видео MOV/MP4/M2TS/AVI.
- Многочисленные параметры форматирования вывода (в том числе с разделителями табуляции, HTML, XML и JSON).
- Изображения Geotags из файлов журнала треков GPS (с коррекцией смещения времени).
- Создает журналы треков из изображений с геотегами.
- Смещает значения даты/времени, чтобы зафиксировать временные метки на изображениях.
- Переименовывает файлы и организует их в каталоги (по дате или любым другим метаданным).
- Извлекает миниатюрные изображения, изображения для предварительного просмотра и большие изображения JPEG из файлов RAW.
- Читает/записывает структурированную информацию XMP.
- Возможность удалять метаданные как по отдельности, так и пакетно.
- Устанавливает дату изменения файла из информации EXIF.
- Создает файлы только для метаданных в двоичном формате (MIE, EXV) для резервного копирования метаданных.
- Автоматическое резервное копирование исходного изображения при записи.
- Возможность добавления пользовательских метатегов.
- И многое другое...
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