ExifTool для Windows

ExifTool 11.53

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Описание ExifTool 11.53Описание   Скачать ExifTool 11.53СКАЧАТЬ (6,06 Мб) Скриншоты ExifTool 11.53Скриншоты (1)   Статистика ExifTool 11.53Статистика   Отзывы о ExifTool 11.53Отзывы (0)  
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ExifTool - независимая от платформы библиотека Perl, предназначенная для чтения, записи и редактирования метаданных в различных мультимедийных файлах.

Приложение распознает большинство популярных форматов метаданных, включая EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP и ID3. Присутствует поддержка таких производителей цифровых камер, как например Canon, Casio, DJI, FLIR, FujiFilm, GE, GoPro, HP, JVC/Victor, Kodak, Leaf, Minolta/Konica-Minolta, Motorola, Nikon, Nintendo, Olympus/Epson, Panasonic/Leica, Pentax/Asahi, Reconyx, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sigma/Foveon и Sony.

Приложение не имеет интерфейса и работает через командную строку - для просмотра метаданных достаточно просто перетащить необходимый мультимедийный файл (или всю папку) на иконку исполняемого файла exiftool(-k).exe.

Возможности:

  • Поддержка большого количества разных форматов файлов.
  • Распознает EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, MakerNotes, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP, ID3 и пр.
  • Распознает метки многих цифровых камер.
  • Распознает синхронизированные метаданные (например GPS трек) из видео MOV/MP4/M2TS/AVI.
  • Многочисленные параметры форматирования вывода (в том числе с разделителями табуляции, HTML, XML и JSON).
  • Изображения Geotags из файлов журнала треков GPS (с коррекцией смещения времени).
  • Создает журналы треков из изображений с геотегами.
  • Смещает значения даты/времени, чтобы зафиксировать временные метки на изображениях.
  • Переименовывает файлы и организует их в каталоги (по дате или любым другим метаданным).
  • Извлекает миниатюрные изображения, изображения для предварительного просмотра и большие изображения JPEG из файлов RAW.
  • Читает/записывает структурированную информацию XMP.
  • Возможность удалять метаданные как по отдельности, так и пакетно.
  • Устанавливает дату изменения файла из информации EXIF.
  • Создает файлы только для метаданных в двоичном формате (MIE, EXV) для резервного копирования метаданных.
  • Автоматическое резервное копирование исходного изображения при записи.
  • Возможность добавления пользовательских метатегов.
  • И многое другое...
ExifTool
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе ExifTool

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