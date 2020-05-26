FlashPaste для Windows

FlashPaste 6.5

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Описание FlashPaste 6.5Описание   Скачать FlashPaste 6.5СКАЧАТЬ (2,75 Мб) Скриншоты FlashPaste 6.5Скриншоты (4)   Статистика FlashPaste 6.5Статистика   Отзывы о FlashPaste 6.5Отзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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FlashPaste - утилита для облегчения ввода часто используемых кусков текста: приветствий, стандартных фраз, адресов электронной почты, Интернет-адресов, логинов\паролей. FlashPaste действительно может вставить текст практически в любой поле ввода. Она даст вам значительный прирост рабочей производительности.


Вы один раз добавляете необходимый вам текст в базу данных, указав две строки: одну, которая будет отображаться в появляющемся списке, и вторую, которая будет реально вставляться в нужное место. При необходимости ввести заранее заданную фразу вы просто нажимаете "горячую клавишу" (вы ее задаете сами в диалоге программы), и в появившемся списке выбираете необходимую строку. Для выбора строки можно вводить ее начальные символы.

Что нового в FlashPaste 6.5?
  • Исправлены: Проблемы с символами с диакритическими знаками при использовании аббривиатур.
  • Добавлено: "Копировать\Вставить как простой текст" и "Напечать" теперь работают для всех типов строк (простой текст, rtf, клипы).
  • Улучшено: Окно для макроса %List()% теперь динамически подстраивает свой размер под содержимое списка.
  • Добавлена: Японская локализация.
  • Улучшено: Разное, в разных местах, в целом - полезно.
FlashPaste
FlashPaste
FlashPaste
FlashPaste
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 100 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе FlashPaste

Вячеслав про FlashPaste 6.1 [27-09-2015]

Без бесплатной версии очень сложно в этом мире))
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