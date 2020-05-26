FlashPaste - утилита для облегчения ввода часто используемых кусков текста: приветствий, стандартных фраз, адресов электронной почты, Интернет-адресов, логинов\паролей. FlashPaste действительно может вставить текст практически в любой поле ввода. Она даст вам значительный прирост рабочей производительности.



Вы один раз добавляете необходимый вам текст в базу данных, указав две строки: одну, которая будет отображаться в появляющемся списке, и вторую, которая будет реально вставляться в нужное место. При необходимости ввести заранее заданную фразу вы просто нажимаете "горячую клавишу" (вы ее задаете сами в диалоге программы), и в появившемся списке выбираете необходимую строку. Для выбора строки можно вводить ее начальные символы.