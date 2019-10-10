Password Safe для Windows

Password Safe 3.50.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Password Safe 3.50.0Описание   Скачать Password Safe 3.50.0СКАЧАТЬ (12,31 Мб) Скриншоты Password Safe 3.50.0Скриншоты (6)   Статистика Password Safe 3.50.0Статистика   Отзывы о Password Safe 3.50.0Отзывы (3)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Password Safe - очень полезная и удобная утилита, позволяющая хранить все пароли пользователя для программ и интернет-сайтов без необходимости запоминания имени пользователя (логина) и пароля. С помощью программы создается защищённый зашифрованный список паролей, для доступа к которому необходимо запомнить лишь один мастер-пароль. Таким образом, не нужно хранить пароли записанными на клочках бумаги, в записных книжках, в простых файлах на компьютере, что помимо всего и небезопасно, т.к. ваши записи могут стать известны посторонним лицам.

С помощью этой программы можно как управлять ранее созданными паролями, так и с лёгкостью создавать, хранить, упорядочивать, восстанавливать и использовать новые сложные пароли, удовлетворяющие заданным правилам сложности. Однажды сохранив имя пользователя и пароль, затем очень просто найти их сделав лишь несколько щелчков мышью.

Программа позволяет упорядочить пароли по различным настраиваемым полям, например, по имени пользователя, категории, веб-сайту, или расположению. Для хранения паролей можно создать один список, зашифрованный с использованием мастер-пароля (зашифрованный контейнер), или же разбить их каким-либо образом на несколько групп (например, на домашние и рабочие) и использовать для них отдельные контейнеры с различными мастер-паролями.

Интерфейс качественно продуман, что позволяет освоить все возможности инструмента быстро и без каких-либо трудностей.

Что нового в Password Safe 3.50.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Password Safe
Password Safe
Password Safe
Password Safe
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 991
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
ТОП-сегодня раздела "Пароли"
 

Password Cracker 4.35

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

Advanced Archive Password Recovery 4.54.110

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

WirelessKeyView 2.06

WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero

WebBrowserPassView 1.91

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

Serial Key Generator 1.0.0

Небольшая портативная утилита, которая представляет собой простой в использовании генератор паролей. С помощью программы можно быстро и легко сгенерировать

Active Password Changer 9.0.1

Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный администраторский или пользовательский пароль в ОС Windows. Присутствует

скачать Adguard

Отзывы о программе Password Safe

Игорь про Password Safe 3.47.2 [21-12-2018]

Отличная программа. Жаль только, что приложение для анроид на английском.
| | Ответить

A.C. про Password Safe 3.43 [10-10-2017]

Ничего не понятно. Приводите примеры,а не описание!
| | Ответить

Иван в ответ A.C. про Password Safe 3.47.2 [20-09-2018]

Скрины смотрите
| 2 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 