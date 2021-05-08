WebGuard для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Guard My Web Solutions
|Категория:
|Система
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 613 | Статистика
|Размер:
|3,66 Мб
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WebGuard - полезное приложение для устройств под управлением Android, с помощью которого владелец может усилить защиту своего девайса от опасных веб-сайтов и приложений.
Программа позволяет блокировать навязчивую рекламу, вредоносные и мошеннические сайты, предотвращает загрузку приложений их неизвестных источников, скрывает информацию о пользователе, запрещает слежку социальным сетям и многое другое.
Основные возможности:
- Удаление рекламы на сайтах, и в приложениях.
- Обеспечение анонимности в сети Интернет.
- Блокировка рекламы в сервисах IVI, Megogo и др.
- Защита от опасных сайтов и вирусов.
- Информирование пользователя о посещении платных сайтов.
- Наличие функции сжатия трафика.
- Защита от слежки социальными сетями.
- Шифрование передаваемых данных.
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Отзывы о программе WebGuard
Roman про WebGuard 1.5.7 [22-11-2020]
Новая версия блокировщика рекламы Umbrella с новыми крутыми возможностями качаем тут https://play.google.com/store/apps/details?id=com.consulenza.umbrellacare
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Roman про WebGuard 1.5.45 для Android [21-09-2020]
Новая версия WebGuard v2.0 с новыми крутыми возможностями,
подробности здесь http://buy.webguard.biz/?from=softportal.com
и здесь https://facebook.com/WebGuardRu
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