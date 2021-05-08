WebGuard - полезное приложение для устройств под управлением Android, с помощью которого владелец может усилить защиту своего девайса от опасных веб-сайтов и приложений.

Программа позволяет блокировать навязчивую рекламу, вредоносные и мошеннические сайты, предотвращает загрузку приложений их неизвестных источников, скрывает информацию о пользователе, запрещает слежку социальным сетям и многое другое.

Основные возможности: