NetGuard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.294 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Marcel Bokhorst
|Категория:
|Система
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,65 Мб
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NetGuard - мобильный фаервол, который предоставляет простые и эффективные инструменты для блокировки доступа отдельных приложений к беспроводным сетям Wi-Fi и/или к мобильному Интернет-подключению. Не требует наличия прав администратора (root).
Благодаря приложению можно легко сократить потребление трафика, защитить конфеденциальность своих данных, а также сэкономить заряд аккумулятора устройства.
Основные возможности NetGuard:
- Блокировка рекламы, отслеживающих трекеров и систем аналитики.
- Поддержка протокола TCP / UDP с поддержкой IPv4 / IPv6.
- Поддержка режима Wi-Fi роутера.
- Поддержка нескольких пользователей устройства.
- Блокировка в роуминге.
- Блокировка системных приложений.
- Уведомления, когда приложение пытается получить доступ в Интернет.
- Настройка потребления трафика каждым приложением.
- Наличие темной и светлой темы оформления.
- Не требует наличия прав администратора (root).
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Admin
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