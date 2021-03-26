NetGuard для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.294 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Система
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,65 Мб
СКАЧАТЬ
NetGuard скриншот № 2
NetGuard скриншот № 3
NetGuard скриншот № 4

NetGuard - мобильный фаервол, который предоставляет простые и эффективные инструменты для блокировки доступа отдельных приложений к беспроводным сетям Wi-Fi и/или к мобильному Интернет-подключению. Не требует наличия прав администратора (root).

Благодаря приложению можно легко сократить потребление трафика, защитить конфеденциальность своих данных, а также сэкономить заряд аккумулятора устройства.

Основные возможности NetGuard:

  • Блокировка рекламы, отслеживающих трекеров и систем аналитики.
  • Поддержка протокола TCP / UDP с поддержкой IPv4 / IPv6.
  • Поддержка режима Wi-Fi роутера.
  • Поддержка нескольких пользователей устройства.
  • Блокировка в роуминге.
  • Блокировка системных приложений.
  • Уведомления, когда приложение пытается получить доступ в Интернет.
  • Настройка потребления трафика каждым приложением.
  • Наличие темной и светлой темы оформления.
  • Не требует наличия прав администратора (root).
ТОП-сегодня раздела "Система"
 

скачать Zoner AntiVirus FreeZoner AntiVirus Free 1.15.5

Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных...

скачать Kaspersky Endpoint SecurityKaspersky Endpoint Security 10.8.0.81

Kaspersky Endpoint Security - инструмент для многоуровневой защиты и управления мобильными устройствами корпоративных пользователей...

скачать Avast Mobile Security & AntivirusAvast Mobile Security & Antivirus 6.28.1

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой...

скачать WebGuardWebGuard 1.5.7

WebGuard – обеспечивает дополнительную защиту от навязчивой рекламы, сайтов с вредоносным...

скачать Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware 3.7.5.8

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в...

скачать Privacy AdvisorPrivacy Advisor 1.0.6

Privacy Advisor - программа для Android, с помощью которой вы сможете обнаружить подозрительные приложения и узнать их критические разрешения и для чего они...

Отзывы о программе NetGuard

Admin

Отзывов о программе NetGuard 2.294 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв