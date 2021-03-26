NetGuard - мобильный фаервол, который предоставляет простые и эффективные инструменты для блокировки доступа отдельных приложений к беспроводным сетям Wi-Fi и/или к мобильному Интернет-подключению. Не требует наличия прав администратора (root).

Благодаря приложению можно легко сократить потребление трафика, защитить конфеденциальность своих данных, а также сэкономить заряд аккумулятора устройства.

Основные возможности NetGuard: