GlassWire для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.361r | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SecureMix LLC
|Категория:
|Система
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,44 Мб
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GlassWire - приложение для контроля трафика на Android, которое позволяет легко контролировать использование мобильных данных и активность сети WiFi, а также узнать, какие программы на телефоне замедляют Интернет-соединение и блокировать их.
Основные возможности GlassWire:
- просмотр в режиме реального времени графика потребления мобильных данных или Интернет-трафика;
- поддержка любых мобильных сетей, включая 3G, 4G, 5G, Edge, GPRS, WiFi;
- оповещение, когда новое приложение пытается получить доступ к сети и начинает потреблять данные через беспроводное подключение или мобильный Интернет;
- просмотр архивных данных потребления трафика мобильными приложениями за неделю или месяц;
- уведомления о превышении лимитов, чтобы избежать повышенных расходов на связь;
- контроль скорости передачи данных по мобильной или WiFi сетям (PRO-версия);
- вся статистика активности пользователя останется только на мобильном устройстве.
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Admin
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