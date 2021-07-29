GlassWire для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.361r | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Система
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Размер:8,44 Мб
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GlassWire - приложение для контроля трафика на Android, которое позволяет легко контролировать использование мобильных данных и активность сети WiFi, а также узнать, какие программы на телефоне замедляют Интернет-соединение и блокировать их.

Основные возможности GlassWire:

  • просмотр в режиме реального времени графика потребления мобильных данных или Интернет-трафика;
  • поддержка любых мобильных сетей, включая 3G, 4G, 5G, Edge, GPRS, WiFi;
  • оповещение, когда новое приложение пытается получить доступ к сети и начинает потреблять данные через беспроводное подключение или мобильный Интернет;
  • просмотр архивных данных потребления трафика мобильными приложениями за неделю или месяц;
  • уведомления о превышении лимитов, чтобы избежать повышенных расходов на связь;
  • контроль скорости передачи данных по мобильной или WiFi сетям (PRO-версия);
  • вся статистика активности пользователя останется только на мобильном устройстве.
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