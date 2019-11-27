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Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.980 Free
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4.10 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 4.10 из 5
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Инфо-Предприятие: Торговый Склад - многофункциональная программа для ведения комплексного складского учета предприятия разного направления деятельности. Интерфейс приложения и доступ к основным функциям настроены для максимально понятного восприятия, что позволяет освоить весь функционал этого инструмента без длительного и утомительного обучения. Однако, если же возникнут какие-либо затруднения, то можно воспользоваться встроенными обучающими роликами.
Достаточно удобно выполнен перенос в программу справочников из других приложений, таких как, например, «Excel». Кроме того, из «1С: Торговля и склад» или «1С: Управление торговлей», можно перенести не только справочники, но и большинство введенных документов.
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|Что нового в Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.980 Free?
- Реализованы различные замечания в рамках технической поддержки пользователей.
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Отзывы о программе Инфо-Предприятие: Торговый Склад
гость. про Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.929 Free [21-05-2019]
Программа с таким функционалом и бесплатно, ничего лучше на мой взгляд нет. Респект разработчику.
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cnfnbcnbrf про Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.622 Free [16-10-2016]
Импорт данных в табличный процессор " Gnumeric" по работе с электронными таблицами есть ?
5 | 8 | Ответить
гость-разработчикам про Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.586 Free [19-12-2015]
Нужно ли в меню "Справка" добавить сервис "зарегестрировать свое "ИП", "ООО" и т.д." ?
5 | 7 | Ответить
Разработчикам с деревни про Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.414 Free [26-11-2015]
Как из программы сделать простейший "SWOT" анализ ?
13 | 3 | Ответить
гость про Инфо-Предприятие: Торговый Склад 4.5.414 Free [24-09-2015]
Программа хорошо работает на "ОС Linux" под wine 1.7.50. Дальнейших успехов разработчикам.
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