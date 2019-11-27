Инфо-Предприятие: Торговый Склад - многофункциональная программа для ведения комплексного складского учета предприятия разного направления деятельности. Интерфейс приложения и доступ к основным функциям настроены для максимально понятного восприятия, что позволяет освоить весь функционал этого инструмента без длительного и утомительного обучения. Однако, если же возникнут какие-либо затруднения, то можно воспользоваться встроенными обучающими роликами.

Достаточно удобно выполнен перенос в программу справочников из других приложений, таких как, например, «Excel». Кроме того, из «1С: Торговля и склад» или «1С: Управление торговлей», можно перенести не только справочники, но и большинство введенных документов.