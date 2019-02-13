EarthTime для Windows

EarthTime 5.17.3

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Описание EarthTime 5.17.3Описание   Скачать EarthTime 5.17.3СКАЧАТЬ (4 Мб) Скриншоты EarthTime 5.17.3Скриншоты (4)   Статистика EarthTime 5.17.3Статистика   Отзывы о EarthTime 5.17.3Отзывы (0)  
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4.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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EarthTime - приложение, которое покажет местные время и дату любого города в мире. В программе имеется встроенная база данных тысяч городов по всему миру, но пользователь может добавить и любое другое место с указанными координатами.

Кроме того, показывается общая карта Земли с индикацией дневных и ночных зон, а также текущая облачность. Примечательно, что программа еще включает и функцию будильника, устанавливаемого на локальное время любого города в мире.

Что нового в EarthTime 5.17.3?
  • Обновлены базы данных городов и часовых поясов
Скриншоты EarthTime:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 822
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода, Время
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