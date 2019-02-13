EarthTime - приложение, которое покажет местные время и дату любого города в мире. В программе имеется встроенная база данных тысяч городов по всему миру, но пользователь может добавить и любое другое место с указанными координатами.

Кроме того, показывается общая карта Земли с индикацией дневных и ночных зон, а также текущая облачность. Примечательно, что программа еще включает и функцию будильника, устанавливаемого на локальное время любого города в мире.