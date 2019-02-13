Погода на рабочем столе 1.0
Погода на рабочем столе - Программа для вставки на рабочий стол информера gismeteo.ru. Интуитивно понятный интерфейс. Программа не требовательна к ресурсам.
NewWeather 2.6
NewWeather - погодный информер с перекидными часами и различной графикой для отображения текущего состояния погоды на рабочем столе Windows
YoWindow 4.0.108
YoWindow - современная утилита для просмотра прогноза погоды. Является одновременно и приложением, позволяющим получать сводку погоды, и ярким скринсейвером
Погодник 1.3.3.0
Погодник - бесплатная программа, которая позволяет оперативно получать прогноз погоды для выбранного пользователем города. Присутствует возможность узнать как
Синоптик 1.3
Синоптик - Программа предназначена для быстрой загрузки прогноза погоды на 7 дней по выбранному Вами из базы городу
HTC Home 3.0.621
HTC Home - виджет погоды на рабочем столе, аналог виджета комуникаторов HTC с часами, прогнозом погоды и реалистичной анимацией