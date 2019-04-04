Soft4Boost Disc Cover Studio

CDCheck 3.1.14.0 CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на CD-ROM с акцентом на обнаружении ошибок. С CDCheck Вы можете проверять ваши Nero DiscSpeed 12.5.6.0 Nero DiscSpeed - бесплатная утилита для проверки CD/DVD-привода на производительность, которая позволяет с помощью серии тестов определить нагрузку на процессор, DVD Drive Repair 2.0.0.1016 DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после

CDSlow 4.0 Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах. DVDInfoPro 7.7.0.2 DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа Bootable USB Drive Creator Tool 1.0 Bootable USB Drive Creator Tool - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко создавать загрузочные USB диски.