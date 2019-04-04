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Soft4Boost Disc Cover Studio 5.7.7.141
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Disc Cover Studio - это отличное многофункциональное приложение, с помощью которого можно создать разнообразные этикетки и обложки для CD/DVD-дисков и их коробок, с последующим сохранением, редактированием и печатью. Доступный интуитивно понятный интерфейс программы позволит создать свои неповторимые, эксклюзивные обложки, которым могут стать и отличным подарком, и подчеркнуть творческую натуру автора.
Используя эту программу, выполняются следующие операции:
- создание этикеток для записанных CD, DVD и Blu-ray дисков,
- создание передних и задних обложек для разных типов коробок для дисков,
- встроены различные предустановки и готовые шаблоны,
- печать созданных этикеток и обложекс использованием большого количества макетов дисков,
- возможность сохранения созданных этикеток и обложек в графический файл.
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