Конверт PRO NET для Windows

Конверт PRO NET 4.3.1.31

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Описание Конверт PRO NET 4.3.1.31Описание   Скачать Конверт PRO NET 4.3.1.31СКАЧАТЬ (8,55 Мб) Скриншоты Конверт PRO NET 4.3.1.31Скриншоты (1)   Статистика Конверт PRO NET 4.3.1.31Статистика   Отзывы о Конверт PRO NET 4.3.1.31Отзывы (0)  
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Конверт PRO NET - сетевая версия профессиональной программы для хранения и печати адресов на почтовых конвертах.

При большом количестве адресатов данная утилита помогает сэкономить до нескольких часов в день. А в большинстве случаев, помогает сэкономить и деньги, поскольку задержка с пересылкой, или потеря документов при пересылке, это в конечном итоге потеря денег.

Кроме того, правильно и красиво оформленный конверт, придает важность письму и показывает Ваше отношение к делу. А это означает, что данная программа в определенных случаях "не даст Вам потерять деньги"!

Программа позволяет печатать любые предустановленные типоразмеры конвертов, которые можно создать самостоятельно или скопировать из уже имеющихся и подкорректировать.

Возможности программы:

  • Пакетная печать с просмотром и без просмотра (прямо на принтер).
  • Возможность установки количества копий одного и того же конверта при пакетной печати.
  • Программа выполнена на базе MySql сервера.
  • Хранение истории печати конвертов.
  • Группы конвертов.
  • Несколько видов поисков и фильтров.
  • Возможность самостоятельного добавления печатных шаблонов и их редактирование.
  • Возможность печати конвертов с картинкой-логотипом, QR кодом и без них.
  • Встроенный редактор картинки-логотипа.
  • Возможность менять адреса отправителя и получателя местами (обратный конверт для клиента).
  • Улучшена возможность экспорта и импорта списка адресов в любых форматах.
  • Возможность импорта списка конвертов из бесплатной версии программы.
  • Расширенное количество полей.
  • Возможность любого оформления конверта (добавления любых надписей и картинок на конверте).
  • Возможность установки программы на "флешке".
  • Возможность автоматической архивации базы данных и восстановление из архива.
  • Автоматическое удаление устаревших архивов.
  • Другие возможности программы.
  • Программа снабжена справкой.
Конверт PRO NET
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 10$
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыВедение дел
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