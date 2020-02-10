Конверт PRO NET - сетевая версия профессиональной программы для хранения и печати адресов на почтовых конвертах.

При большом количестве адресатов данная утилита помогает сэкономить до нескольких часов в день. А в большинстве случаев, помогает сэкономить и деньги, поскольку задержка с пересылкой, или потеря документов при пересылке, это в конечном итоге потеря денег.

Кроме того, правильно и красиво оформленный конверт, придает важность письму и показывает Ваше отношение к делу. А это означает, что данная программа в определенных случаях "не даст Вам потерять деньги"!

Программа позволяет печатать любые предустановленные типоразмеры конвертов, которые можно создать самостоятельно или скопировать из уже имеющихся и подкорректировать.

Возможности программы: