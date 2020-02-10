Конверт PRO NET

Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)
Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому
Регистрация документов организации 4.8
Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,
Коммунальные платежи 1.0
Коммунальные платежи - небольшая программа для расчета коммунальных платежей. Для расчета учитываются тарифы на коммунальные услуги, показания счетчиков горячей,
HomeBank 5.3.1
HomeBank - бесплатная программа для управления личными средствами и анализа расходов и доходов с помощью фильтров и графиков
Автотранспорт 15.02 от 03.10.2018 Home Edition
Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать всю информацию по расходам, которые связаны с наличием и эксплуатацией
Электронная история болезни 1.1.18
Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных