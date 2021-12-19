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MacX YouTube Downloader для macOS

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.8 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Потоковое видео - Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 081 | Статистика
Размер:18,64 Мб
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MacX YouTube Downloader - бесплатная программа для быстрой загрузки роликов с YouTube. Присутствует возможность выбирать предпочитаемый формат (MP4, WebM, 3GP, FLV) и разрешение видео, имеется функция предварительного просмотра, поддержка многопоточной загрузки, автоматическое обнаружение видео на просматриваемой веб-странице и пр.

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