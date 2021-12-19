MacX YouTube Downloader для macOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.8 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digiarty Software, Inc.
|Категории:
|Потоковое видео - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 081 | Статистика
|Размер:
|18,64 Мб
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MacX YouTube Downloader - бесплатная программа для быстрой загрузки роликов с YouTube. Присутствует возможность выбирать предпочитаемый формат (MP4, WebM, 3GP, FLV) и разрешение видео, имеется функция предварительного просмотра, поддержка многопоточной загрузки, автоматическое обнаружение видео на просматриваемой веб-странице и пр.
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