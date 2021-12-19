Отзывов о программе MacX YouTube Downloader 5.1.8 для Mac пока нет, можете добавить...

SopCast - бесплатная программа для трансляции аудио и видео через интернет. С ее помощью вы...

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MacX YouTube Downloader - бесплатная программа для быстрой загрузки роликов с YouTube. Присутствует возможность выбирать предпочитаемый формат (MP4, WebM, 3GP, FLV) и разрешение видео, имеется функция предварительного просмотра, поддержка многопоточной загрузки, автоматическое обнаружение видео на просматриваемой веб-странице и пр.

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