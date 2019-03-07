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Adobe Voice для iOS

Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhone

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Описание Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhoneОписание   Скачать Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhoneСКАЧАТЬ (195.27 Мб) Скриншоты Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhoneСкриншоты (9)   Статистика Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhoneСтатистика   Отзывы о Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhoneОтзывы (0)  
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Adobe Voice - анимированное приложение, с помощью которого можно создавать и делиться с друзьями и знакомыми своеобразными и неповторимыми видеооткрытками. В своей работе каждый пользователь может использовать инструменты вставки собственного голоса, музыкального сопровождения, изображения, фотографий, графических и киноэффектов. Потратив всего несколько минут, в результате получаются уникальные видеоролики, которые отлично подойдут для коротких презентаций, информирования, поздравления и др. Такие видеоклипы легко и быстро передать по электронной почте, социальным сетям, размещать на блогах и сайтах, а также хранить на облачных сервисах. Adobe Voice разрабатывался специально для мобильных устройств, поэтому здесь удобный и максимально адаптированных под такие девайсы интерфейс, а методики обработки и редактирования презентаций не уступают профессиональным приложениям.

Основные характеристики Adobe Voice:

  • Встроенный набор примеров, шаблонов и идей для начала сотворения собственной открытки.
  • Более 25 000 профессиональных иконок разнообразной тематики и направления.
  • Инновационный механизм обработки графики на базе Adobe After Effects, который автоматически применяет графику кинокачества к презентации в режиме реального времени, включая размытие при движении, 3D, тени и множество других профессиональных эффектов.
  • Готовые наборы анимированных тем для видеороликов любых видов с возможностью добавления эффектов анимации.
  • Широкие возможности выбора музыкального сопровождения для видео, а также запись собственного голоса пользователя непосредственно в программе.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Adobe Voice
Adobe Voice
Adobe Voice
Adobe Voice
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 521
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - другое - Голос
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Отзывы о программе Adobe Voice

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