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Adobe Voice 3.7.1 для iPad, iPhone
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Adobe Voice - анимированное приложение, с помощью которого можно создавать и делиться с друзьями и знакомыми своеобразными и неповторимыми видеооткрытками. В своей работе каждый пользователь может использовать инструменты вставки собственного голоса, музыкального сопровождения, изображения, фотографий, графических и киноэффектов. Потратив всего несколько минут, в результате получаются уникальные видеоролики, которые отлично подойдут для коротких презентаций, информирования, поздравления и др. Такие видеоклипы легко и быстро передать по электронной почте, социальным сетям, размещать на блогах и сайтах, а также хранить на облачных сервисах. Adobe Voice разрабатывался специально для мобильных устройств, поэтому здесь удобный и максимально адаптированных под такие девайсы интерфейс, а методики обработки и редактирования презентаций не уступают профессиональным приложениям.
Основные характеристики Adobe Voice:
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Встроенный набор примеров, шаблонов и идей для начала сотворения собственной открытки.
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Более 25 000 профессиональных иконок разнообразной тематики и направления.
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Инновационный механизм обработки графики на базе Adobe After Effects, который автоматически применяет графику кинокачества к презентации в режиме реального времени, включая размытие при движении, 3D, тени и множество других профессиональных эффектов.
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Готовые наборы анимированных тем для видеороликов любых видов с возможностью добавления эффектов анимации.
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Широкие возможности выбора музыкального сопровождения для видео, а также запись собственного голоса пользователя непосредственно в программе.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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