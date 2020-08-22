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5 Hyperlapse - отличное приложение от Instagram, с помощью которого Вы легко создадите неповторимые видеоролики, регулируя скорость проигрывания клипа. В программу встроен специальный механизм стабилизации, что позволяет получать достаточно высокое качество видеокартинки и обеспечивает четкость временных промежутков. Так, к примеру, удаляются возможные следы тряски при съемке и получается монолитная прокрутка Вашего ролика.

После съемки есть возможность ускорить отснятый материал до 12 раз. Таким образом, можно создавать поистине удивительные видеоклипы: запишите восход солнца, открытие бутона цветка, движение по серпантину и многое другое, а потом сохраните в ускоренном режиме.



Основные возможности Hyperlapse: Съемка временных промежутков в движении - на ходу, на бегу, в прыжке или в падении.

Отличное качество видео благодаря автоматической стабилизации.

Ускорение снятого видео в 12 раз.

Вашим видео легко поделиться на Instagram, Facebook или же просто сохранить его на устройстве.

Удобный и простой интерфейс.