Оцените программу!

4.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.67 из 5

1

2

3

4

5 Jimdo - довольно-таки интересный, удобный и привлекательный конструктор сайтов, который совершенно бесплатно позволит не только с нуля получить профессиональный сайт, но и управлять им с использованием i-устройства. Создавать сайт с Jimdo проще некуда - выбирается один из готовых шаблонов оформления, придумывается название, заполняется контент - и готов сайт, который уже оптимизирован для мобильных устройств. Также все просто и с редактированием уже созданного сайта - можно добавлять информацию, тексты, изображения, новые страницы и т.д. При необходимости сайт можно редактировать не только с мобильного девайса, но и настольного ПК, что открывает дополнительные возможности для разнообразия контента. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app