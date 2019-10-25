Jimdo для iOS

Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (354 Мб) Скриншоты Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Jimdo - довольно-таки интересный, удобный и привлекательный конструктор сайтов, который совершенно бесплатно позволит не только с нуля получить профессиональный сайт, но и управлять им с использованием i-устройства. Создавать сайт с Jimdo проще некуда - выбирается один из готовых шаблонов оформления, придумывается название, заполняется контент - и готов сайт, который уже оптимизирован для мобильных устройств. Также все просто и с редактированием уже созданного сайта - можно добавлять информацию, тексты, изображения, новые страницы и т.д. При необходимости сайт можно редактировать не только с мобильного девайса, но и настольного ПК, что открывает дополнительные возможности для разнообразия контента.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Jimdo
Jimdo
Jimdo
Jimdo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 540
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование
ТОП-сегодня раздела "Программирование"
 

Jimdo 3.20.0 для iPhone, iPad

Jimdo - довольно-таки интересный, удобный и привлекательный конструктор сайтов, который совершенно бесплатно позволит не только с нуля получить профессиональный

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Отзывы о программе Jimdo

Admin

Отзывов о программе Jimdo 4.0.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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