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8 Ball Pool для iOS

8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPad

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Описание 8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать 8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (141.34 Мб) Скриншоты 8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика 8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 8 Ball Pool 4.3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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8 Ball Pool - один из лучших симуляторов бильярда на Вашем мобильном устройстве. Изюминка этой игры состоит в том, что Вы играете с реальными пользователями со всего мира. Начиная играть с уровня новичка, повышайте свое мастерство, участвуя в поединках 1 на 1 или турнирах из 8 человек, где для общей победы придется приложить немало усилий. Для игры в 8 Ball Pool Вам понадобятся виртуальные деньги (монеты и купюры), часть которых выдается при первом запуске бильярда. Ну а дальше все зависит только от Вас - выигрыш достается победителю. Помимо монет, также можно получить разнообразные бонусы, кубки, эксклюзивные кии и др. Если у Вас есть аккаунт в Facebook или MiniClip, то прямо из приложения можете бросить вызов друзьям, пригласив их на игру. Поверьте, 8 Ball Pool гарантирует Вам максимум азарта и удовольствия от игры.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 8 Ball Pool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 050
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе 8 Ball Pool

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