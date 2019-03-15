Soccer Stars - захватывающий и увлекательный настольный футбол в формате 5х5, где Вам противостоят реальные пользователи из любых уголков земного шара. Доступно несколько режимов игры: это может быть простой матч со случайным соперником, а может и целый турнир, где для завоевания трофея придется распределить силы и козыри на протяжении нескольких матчей.

По мере получения опыта будет расти и Ваш рейтинг, а также становятся доступными новые турниры. Для участия в матче нужно иметь виртуальные монеты, некоторое количество которых выдается при установке футбола, а дальше зарабатывайте сами - победитель снимает банк. Для совершения удара выберите игрока, протяните по устройству в нужном направлении, регулируя силу, и отпустите. Система ходов пошаговая, т.е. соперники бьют по очереди, но на каждый удар выделяется определенное время, так что не прозевайте.

Чем-то игровое поле Soccer Stars напоминает бильярд - тут также нужно рассчитать правильную траекторию, и при этом не подставиться самому. В настройках можно выбрать одну из расстановок игроков, для новичков доступен тренировочный режим, а через Facebook или Google+ можно состязаться с друзьями. В общем, действительно "затягивающая" игра, которая не оставит равнодушным пользователей всех возрастов.