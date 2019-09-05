Random Password для Windows

Random Password 4.101

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Описание Random Password 4.101Описание   Скачать Random Password 4.101СКАЧАТЬ (65 Кб) Скриншоты Random Password 4.101Скриншоты (3)   Статистика Random Password 4.101Статистика   Отзывы о Random Password 4.101Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Random Password - простой и быстрый генератор логинов и паролей. В программе содержится текстовый файл, где вбито огромное количество разнообразных имен, из которых и образуется последующий логин путем случайного отбора имени и добавления к нему произвольного числа. При желании в текстовый файл можно дописать новый логин или вообще создать свой собственный список (каждое новое имя на новой строке).

Что нового в Random Password 4.101?
  • Новый интерфейс, возможность разных сохранений, открытия лога, спрашивание при закрытии о несохранённых логине и пароле.
Random Password
Random Password
Random Password
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Random Password

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