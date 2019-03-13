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Fishdom для iOS

Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPad

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Описание Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (213.48 Мб) Скриншоты Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Fishdom 3.8.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Fishdom -присоединяйтесь к захватывающей «три в ряд» игре с уникальными возможностями: украшайте аквариумы, играйте с забавными рыбками, кормите их, смотрите, как они общаются. Ваши подводные друзья уже заждались - ныряйте скорее!

Особенности игры:

  • Уникальный геймплей: составляйте комбинации «три в ряд», декорируйте аквариумы, ухаживайте за рыбками и общайтесь с ними - и все это в одном месте!
  • Проходите сотни увлекательных уровней.
  • Исследуйте потрясающий подводный мир в компании удивительных 3D-рыбок. У каждой есть характер - познакомьтесь со всеми!
  • Создайте идеальный аквариум с помощью великолепных подводных украшений.
  • Оцените всю красоту моря, наслаждаясь совершенной графикой.
  • Дайвинг веселее вместе: играйте со своими друзьями на Facebook!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Fishdom
Fishdom
Fishdom
Fishdom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 262
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Fishdom

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