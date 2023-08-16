Дневник тренировок бодибилдера для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Jevgenij Zhukov
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 840 | Статистика
|Размер:
|7,24 Мб
Дневник тренировок бодибилдера - простая в использовании программа для Android, которая представляет собой дневник тренировок бодибилдера.
Приложение включает в себя такие функции, как свободный ввод упражнений, сохранение программ тренировок, возможность замены упражений из программы на другое упражнение прямо во время тренировки, динамические тренировки, без заранее сохраненной программы, импорт популярных упражнений для быстрого начала использования, все время отображаемая история подходов, повторений, весов и времени отдыха, возможность стереть неправильно введенные данные, таймер отдыха с вибрацией и звуковым сигналом, график изменения максимального веса для одного повтора, отображение новых рекордов по окончании тренировки, экспорт в CSV файл на SD карте и многое другое.
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Дневник тренировок бодибилдера 2.0.13
Дневник тренировок бодибилдера - простая в использовании программа для Android, которая...
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Admin
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