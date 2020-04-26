IceCream Slideshow Maker

Picasa 3.9.141 Build 259
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно
Image Comparer 3.8 build 713
Image Comparer - это полезная утилита для поиска похожих изображений. Если похожие картинки имеют различное разрешение или цветовые характеристики Image Comparer все
FastStone Photo Resizer 4.3
FastStone Photo Resizer - бесплатная программа, предназначенная для конвертирования картинок из одного формата в другой. Позволяет изменять размеры, переименовывать,
ACDSee 2019 22.1.0 build 1146
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными
Fotor 3.5.2
Fotor - просто отличный полнофункциональный редактор изображений с огромным набором всевозможных инструментов для обработки картинок и фотографий
EXIF Date Changer 3.8.0
EXIF Date Changer - удобный инструмент для редактирования EXIF-информации цифровых фотоснимков