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IceCream Slideshow Maker для Windows

IceCream Slideshow Maker 4.0

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Описание IceCream Slideshow Maker 4.0Описание   Скачать IceCream Slideshow Maker 4.0СКАЧАТЬ (20,75 Мб) Скриншоты IceCream Slideshow Maker 4.0Скриншоты (5)   Статистика IceCream Slideshow Maker 4.0Статистика   Отзывы о IceCream Slideshow Maker 4.0Отзывы (2)  
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4.51 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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IceCream Slideshow Maker - бесплатная, простая и эффективная утилита для создания презентаций и слайдшоу. Позволяет оживить набор фотографий с помощью большого количества эффектов и наложения музыки.

Возможности программы:

  • Удобное управление процессом. Позволяет настроить длительность отображения слайда, выбрать эффект перехода и его продолжительность. Данные опции применимы как к отдельным файлам, так и ко всем изображениям по умолчанию.
  • Функция предпросмотра.
  • История проектов.
  • Поддержка аудио. Загрузка аудио файла, настройка эффектов сдвига аудио и угасания и использование его в качестве фоновой музыки для слайдшоу.
  • Поддержка популярных форматов. Программа поддерживает работу с изображениями в форматах JPG, JPEG, PNG и TIFF, а также аудио файлами в форматах MP3, WAV и WMA.
  • Большой выбор эффектов перехода.
  • Возможность растянуть изображение по размеру экрана или сохранить оригинальное соотношение сторон.
  • Высокое качество презентаций (от 640х480 до 1920х1080).
  • Интеграция с YouTube.
Что нового в IceCream Slideshow Maker 4.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
IceCream Slideshow Maker
IceCream Slideshow Maker
IceCream Slideshow Maker
IceCream Slideshow Maker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 555
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе IceCream Slideshow Maker

Viktor про IceCream Slideshow Maker 3.49 [25-02-2020]

ограничение 10 слайдов, бесплатный сыр...
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михаил про IceCream Slideshow Maker 1.37 [12-11-2015]

отличная программа ,всё в ней устроено.
9 | 2 | Ответить

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