WinToUSB для Windows

WinToUSB 4.8

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Описание WinToUSB 4.8Описание   Скачать WinToUSB 4.8СКАЧАТЬ (5,47 Мб) Скриншоты WinToUSB 4.8Скриншоты (3)   Статистика WinToUSB 4.8Статистика   Отзывы о WinToUSB 4.8Отзывы (6)  
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3.94 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
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WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя. Работа с этой программой очень проста. Здесь можно установить систему, используя как ISO-образ, так и с помощью реального загрузочного DVD-диска.

После запуска программы на левой панели отобразятся иконки источника ОС: ISO-образ и оптический привод. В первом случае выберите соответствующий файл на Вашем ПК, во втором - вставьте в привод установочный DVD-диск. После этого выберите съемный USB-диск необходимого объема (сохраните все важные данные на нем, т.к. диск будет отформатирован) и запустите установку.

Кстати, программа WinToUSB поддерживает функцию WindowsToGo для Windows 8 - технология полной работоспособности операционной системы Windows 8 с USB-накопителя. Для Windows 7 эта функция, к сожалению, недоступна, поэтому на некоторых ПК могут возникать сбои и проблемы с драйверами.

В целом же все очень просто, доступно, понятно, а главное - теперь можно всегда иметь под рукой свою любимую ОС с индивидуальными настройками.

Что нового в WinToUSB 4.8?
  • Исправлены незначительные ошибки
WinToUSB
WinToUSB
WinToUSB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)31 / 34 096
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Boot менеджеры
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Отзывы о программе WinToUSB

Александр про WinToUSB 4.1 [24-09-2018]

Поддерживает русский язык
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Михаил про WinToUSB 3.7 [22-08-2017]

Эта хрень, не видит образов XP, для меня это очень плохо, win7,8,10, видит.
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Валера про WinToUSB 2.9 [19-05-2016]

Вы балбесы, она не для этого!
2 | 4 | Ответить

Артем про WinToUSB 2.1 / 2.2 beta [03-06-2015]

Хрень, а не программа, ultra iso лучше во много раз.
Флэшку так и не создал.
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PREDATOR в ответ Артем про WinToUSB 3.2 [26-09-2016]

Всё работает... Правда качал не отсюда, а с торрента WinToUSB Enterprise 3.2
Эта программа создает среду Windows to Go.
Можно даже раскатать образ акрониса, и этой прогой добавить среду...
У кого не работает я думаю не достаточно быстрая флэшка, я проверял на USB SSD и на хорошей флэшке Kingstone HyperX.
и последнее есть специальные флэшки серии Work Space которые для этого созданы без спец программ но они пока очень дорогие
2 | 5 | Ответить

Серый про WinToUSB 1.5 [10-11-2014]

Да, флешку создаёт, но ничего с неё не запускается.
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