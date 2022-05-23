Extra MAME для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.00
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|22.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools Software Engineering
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 151 | Статистика
|Размер:
|111,76 Мб
Extra MAME - небольшая, Windows-совместимая графическая оболочка для эмулятора игр для аркадных машин. Эмулятор позволяет играть в несколько тысяч классических и современных игр с игровых автоматов на вашем компьютере. Extra MAME небольшой и простой в использовании. Не требует сложных настроек, мощных систем и совместим со всеми играми MAME.
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