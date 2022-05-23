Extra MAME для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.00
Ограничение:21 день
Версия:22.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 151 | Статистика
Размер:111,76 Мб
Extra MAME скриншот № 1
Extra MAME скриншот № 2
Extra MAME скриншот № 3

Extra MAME - небольшая, Windows-совместимая графическая оболочка для эмулятора игр для аркадных машин. Эмулятор позволяет играть в несколько тысяч классических и современных игр с игровых автоматов на вашем компьютере. Extra MAME небольшой и простой в использовании. Не требует сложных настроек, мощных систем и совместим со всеми играми MAME.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать TunngleTunngle 5.8.9

Tunngle - эмулятор локальной сети, который в первую очередь оценят любители мультиплеерных...

скачать ДоминоДомино 2.0.51

Домино - популярная игра по "забиванию" костей как по классическим, так и матадорским правилам...

скачать ЗмейкаЗмейка 2.4

Классика компьютерных развлечений, в которой игроку необходимо управлять ползущей...

скачать Tencent Gaming BuddyTencent Gaming Buddy 1.0.8746.123

Отличный эмулятор Android, который представляет собой лучший способ играть в PUBG Mobile на ПК....

скачать Лучший сборник Flash игрЛучший сборник Flash игр 4.17

Программа представляет собой сборник Флеш игр. Сотня избранных интересных игр теперь на Вашем компьютере! Отсортированны по рубрикам, есть описания и скриншоты...

скачать Русское лотоРусское лото 1.3

Когда на каждый тираж приобретается несколько билетов, трудно следить за всеми сразу....

Отзывы о программе Extra MAME

Admin

Отзывов о программе Extra MAME 22.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв