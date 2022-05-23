Extra MAME - небольшая, Windows-совместимая графическая оболочка для эмулятора игр для аркадных машин. Эмулятор позволяет играть в несколько тысяч классических и современных игр с игровых автоматов на вашем компьютере. Extra MAME небольшой и простой в использовании. Не требует сложных настроек, мощных систем и совместим со всеми играми MAME.