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MediaInfo 20.03
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MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами.
MediaInfo выводит следующую информацию:
- Основная: название, автор, режиссер, альбом, номер звуковой дорожки, дата, продолжительность и др.
- Видео: кодек, отношение сторон, частота кадров, скорость потока и др.
- Аудио: кодек, каналы, язык, скорость потока и др.
- Текст: язык субтитров.
- Части: количество частей, список частей.
Поддерживаются следующие форматы файлов:
- видео: MKV, OGM, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DVD.
- аудио: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF.
Кроме того, программа определяет необходимые для проигрывания файлов кодеки и дает ссылку на их загрузку.
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MediaInfo 20.03
MediaInfo - позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Распространяется по лицензии GPL с открытыми исходными кодами
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