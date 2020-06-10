Call Recorder for Skype 2.5.10 для Mac

Call Recorder for Skype - простая в использовании утилита для OS X, с помощью которой можно записывать аудио и видео звонки в Skype

MP3 Splitter 3.9.1 для Mac

MP3 Splitter - простая в использовании программа для Mac OS X, с помощью которой можно быстро и легко разрезать, обрезать или вырезать MP3-файлы без потери качества